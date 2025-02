Il Milan ha a che fare con un infortunio più grave del previsto: cambiano i tempi di recupero, Sergio Conceicao dovrà ancora aspettare

Il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo dopo aver strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia e aver messo in difficoltà l’Inter nel derby, ma soprattutto dopo una serie di acquisti roboanti durante il calciomercato di gennaio che hanno lanciato una vera e propria rivoluzione in casa rossonera.

Gli arrivi di Santiago Gimenez, Kyle Walker e Joao Felix sono essenziali per pensare in grande e puntare almeno a un trofeo in stagione, all’andare più avanti possibile in Champions League e rimontare in campionato. La rivoluzione lanciata da Sergio Conceicao ora può trovare il suo compimento, spinta anche da un calendario pieno, ma non troppo complicato nei prossimi impegni.

Milan, cosa filtra per il match contro l’Empoli

Alle porte c’è anche l’impegno contro l’Empoli che potrebbe essere decisivo per il percorso in Serie A. La partita è insidiosa perché di appuntamenti del genere il Milan ne sbagliati diversi in questa stagione e perché i toscani stanno facendo particolarmente bene, mostrando una fase difensiva ordinata e difficile da superare.

Conceicao potrebbe puntare ancora su Tammy Abraham al centro dell’attacco, con Santiago Gimenez inizialmente in panchina e c’è curiosità anche per sapere quale sarà la gestione di Joao Felix, che ha debuttato con gol contro la Roma. Il tecnico portoghese dovrebbe puntare ancora una volta sul 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia – dipende anche dalle caratteristiche dei calciatori in campo.

Nella fila dei lombardi, però, è confermata un’assenza per la prossima partita. Si tratta di Warren Bondo, giovane centrocampista arrivato dal Monza alle battute finali del calciomercato, che è stato escluso dalla lista UEFA per la Champions League al pari di Sottil.

Le condizioni di Bondo e gli altri infortuni

Conceicao non ha ancora il mediano a disposizione. Aveva rimediato un infortunio muscolare quand’era ancora a disposizione del Monza e non riuscirà a recuperare per l’Empoli, contrariamente a quanto si pensava fino a qualche giorno fa. Il problema non è comunque di grave entità e Bondo dovrebbe tornare presto a disposizione, magari già per la prossima partita di Serie A.

Il discorso cambia per Loftus-Cheek, che ha avuto una ricaduta dopo il problema al flessore della coscia destra e non vede ancora il campo. Emerson Royal e Florenzi, invece, ne avranno ancora per diverse settimane.