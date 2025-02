Milan, ufficiale in Champions League: c’è la novità!

Milan, ufficiale in Champions League: ecco la novità e riguarda alcuni nuovi giocatori del diavolo.

Ormai possiamo lasciarci alle spalle il calciomercato invernale dove ogni club ha lavorato duramente per raggiungere i propri obiettivi prefissati e rafforzare la propria rosa grazie alle operazioni messe a segno durante questo periodo. Una tra questi è senza dubbio il Milan che tra trattative in entrata ed in uscita, si è collocata nella lista delle squadre che hanno prodotto un determinato numero di colpi. Alcuni un po’ discussi altri meno, il Diavolo si dice soddisfatto di questa manche di mercato già in attesa della prossima, in estate. Ma aldilà di ciò, ci sarebbero delle notizie per quanto riguarda la Champions League che sono spuntate proprio nelle ultime ore. Scopriamole insieme.

Milan, lista UEFA aggiornata: chi c’è e chi non c’è

Il Milan ha presentato la lista UEFA aggiornata per la seconda parte della competizione che deve essere consegnata entro e non oltre la mezzanotte di giovedì 6 febbraio 2025. Proprio nelle ultime ore la squadra rossonera ha esplicitato i suoi aggiornamenti per quanto riguarda la lista, inserendo (come previsto dal regolamento ufficiale) solo ed esclusivamente 3 giocatori. Di conseguenza solo 3 acquisti potranno giocare la fase ad eliminazione diretta di Champions League, in questo momento per i playoff contro il Feyenoord.

Da quanto si può leggere nella nuova lista ecco le new entry: Kylie Walker, Joao Felix ed infine Santiago Gimenez. I tre nuovi acqusti di zecca prenderanno il posto di Davide Calabria, Alvaro Morata, Ismael Bennacer e Noah Okafor. Sergio Conceicao dovrà fare a meno di un giocatore in lista. D’altra parte quelli esclusi sono: Warren Bondo, Riccardo Sottil ed Alex Jimenez.

La lista UEFA completa ed aggiornata del Milan

Il Milan ha presentato la sua lista UEFA completamente aggiornata dove ha potuto inserire all’interno solo 3 dei nuovi acquisti portati a termine in questa finestra di calciomercato invernale. Di seguito la lista completa (sia della Lista A che della Lista B) della squadra rossonera per la seconda fase di Champions League.

LISTA A

Maignan

Tomori

Thiaw

Pavlovic

Walker

Emerson Royal

Theo Hernandez

Fofana

Loftus-Cheek

Reijnders

Musah

Chukwueze

Pulisic

Joao Felix

Leao

Abraham

Gimenez

FORMATI VIVAIO ITALIA

Sportiello

Florenzi

Terracciano

FORMATI VIVAIO CLUB

Gabbia

LISTA B:

Nava, Torriani, Bakoune, Bartesaghi, Bozzolan, Camarda, Coubis, Eletu, Liberali, Magni, Malaspina, Paloschi, Sia, Traore.

La differenza tra Lista A e Lista B è che la Lista A, quella principale, è formata da 25 calciatori di cui almeno 8 formati nella propria federazione nazionale. La Lista B invece riguarda i giovani nati dall’1 gennaio 2003 in poi.