Morata replica a Gimenez e Joao Felix: risposta fortissima ai neo rossoneri

Dopo l’esordio in rossonero, arriva un segnale fortissimo da parte di Alvaro Morata. Il messaggio dello spagnolo è diretto a Santiago Gimenez e Joao Felix.

Avanti si vada in Coppa Italia. Il 3-1 inflitto alla Roma vale il pass per la semifinale di Coppa Italia per il Milan, che potrebbe essersi regalato un altro doppio confronto con l’Inter. L’ennesimo derby stagionale, in attesa dei playoff e dei conseguenti sorteggi degli ottavi di Champions League, potrebbe disputarsi qualora i nerazzurri superassero la Lazio tra circa 20 giorni. Ma ci sarà tempo per pensare alla semifinale. La notte di “San Siro” ha fatto brillare gli occhi dei tifosi rossoneri, ancora fermi al momento in cui lo scambio tra Gimenez e Joao Felix ha mandato in porta il portoghese, autore di un pallonetto vincente.

Il Milan si gode Gimenez e Joao Felix: ma che risposta di Morata

I due, subentrati al 59′ a Pulisic e Abraham, ci hanno messo appena 13 minuti per esaltare “San Siro” con un’intesa già sbocciata. E pensare che i due si conoscono da poco più di 24 ore. Se questi sono i presupposti, per i tifosi rossoneri ci sarà da divertirsi dopo mesi in cui l’attacco aveva fatto fatica. Solamente sei gol, prima di ieri, siglati da Abraham (che, come visto, ieri, potrebbe tuttavia beneficiare della concorrenza) in 28 partite. Stesso numero, con tre presenze in meno, per Morata, trasferitosi al Galatasaray. L’avventura dello spagnolo con i turchi è però cominciata nel migliore dei modi.

Pronti, via, subito a referto. L’ex numero 7 rossonero ha timbrato il cartellino nella gara di Coppa di Turchia contro il Bolusport. Un ottimo biglietto da visita per il classe 1992, che dopo 21′ si è presentato come meglio non poteva all’accesa tifoseria del Gala siglando il momentaneo pareggio nella partita poi terminata per 4-1 a favore. Ripagata, quindi, la fiducia del tecnico Buruk, che ha optato per la titolarità come terminale offensivo nel 4-2-3-1 scelto per la sfida odierna.

Milan, Morata subito in gol: 21 minuti per presentarsi al Galatasaray

Morata aveva già esordito nell’impegno di campionato sul campo del Gaziatemp, subentrando al 68′ all’ex Napoli Dries Mertens. Fondamentale l’apporto dal primo minuto contro il Bolusport. Avvio complicato per i Leoni giallorossi, in svantaggio dopo 12′. Il pareggio di Alvaro ha avviato la rimonta che è poi valsa la qualificazione al turno successivo.

Se i nuovi arrivati Gimenez e Joao Felix sembrano essersi integrati immediatamente a Milano, anche per Morata i primi minuti nella nuova tappa in Turchia potevano andare peggio, giusto per usare un eufemismo.