Inter beffata: colpo dal Bologna, si chiude a 30 mln

Il Milan lavora ad una operazione importante la prossima stagione. Secondo le ultime informazioni, il club potrebbe chiudere un affare di livello

Il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa in ottica prossima stagione. Dopo una sessione con un finale importante, Moncada non ha intenzione di fermarsi e si è già messo in moto per riuscire a individuare i giusti rinforzi da dare a Conceicao a luglio. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti, i rossoneri potrebbero decidere di piazzare un colpo importante per alzare ancora di più la qualità della rosa e naturalmente consentire alla squadra di ambire alle prime posizioni.

I rossoneri in questa sessione invernale hanno dimostrato di essere in grado di poter spendere e quindi non è da escludere che si possa piazzare un colpo di calciomercato importante. Il Milan si prepara a beffare l’Inter su un giocatore. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se il tutto si trasformerà in realtà oppure no.

Calciomercato Milan: sgarbo all’Inter, i dettagli

Il Milan è pronto a prendersi la scena durante il calciomercato estivo. La sessione invernale ha dimostrato una forza importante anche dal punto di vista economica. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione.

Stando alle informazioni di Pellegatti, non è da escludere che il Milan durante il calciomercato estivo possa decidere di andare con forza su Castro del Bologna. L’attaccante argentino piace molto anche all’Inter, ma i rossoneri hanno dimostrato di avere una certa potenza economica e per questo motivo ci attendiamo un tentativo per portarlo alla corte di Conceicao. Il nuovo Lautaro sta dimostrando di avere qualità e puntare sin da subito al grande salto. Naturalmente la strada è molto lunga e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà.

Ma Castro è un nome presente sulla lista di Moncada e il calciomercato estivo potrebbe vedere il Milan fare un tentativo per il colpo in attacco andando a beffare l’Inter.

Mercato Milan: Castro resta un obiettivo

Il Milan è pronto a piazzare il colpo Castro durante il calciomercato estivo. L’Inter ci pensa, ma i rossoneri hanno dimostrato di avere una forza economica molto importante e quindi non è da escludere che si possa decidere di fare una proposta importante e beffare il club nerazzurro.