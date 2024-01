Calciomercato Milan, ritorno di moda ed incastro perfetto: Moncada piazza il colpo

Ritorna di moda per il calciomercato del Milan, Moncada piazza il colpo per un incastro perfetto che porta il giocatore in rossonero

Nonostante il calendario fitto e la partita in programma contro l’Empoli di oggi, la dirigenza del Milan non si dà tregua e prosegue il proprio lavoro di osservazione e di programmazione non soltanto in vista della seconda parte di campionato ma anche per la prossima stagione.

Con la 19esima giornata si chiude il girone d’andata e i rossoneri sembrano ancora in piena emergenza in difesa. Pioli punta nuovamente su Theo Hernandez centrale di difesa in coppia con Kjaer per lasciare spazio ai terzini Calabria e Florenzi.

Una necessità che Furlani e Moncada stanno tamponando lavorando sul mercato per potenziare il reparto difensivo: già pronto Gabbia, convocato per la sfida di Empoli, mentre il prossimo colpo è Terracciano, un vero e proprio jolly che potrà giocare all’occorrenza sia a centrocampo che in difesa come terzino o centrale.

Ritorna di moda e Moncada piazza il colpo

Il Milan, però, non guarda solo al presente: la dirigenza potrebbe anticiparci e muoversi per il mercato estivo così da assicurare i giusti innesti al tecnico rossonero in vista della prossima stagione. Su tutti la dirigenza vorrebbe portare a Milano un gioiello del Bologna che sta impressionando per le sue prestazioni: Riccardo Calafiori.

Il giocatore di Thiago Motta è sempre più importante per l’equilibrio difensivo della squadra e sembrerebbe il nome numero uno nella lista della dirigenza rossonera per rinforzare in modo adeguato il reparto difensivo.

A 21 anni Calafiori vanta già il secondo anno di esperienza da titolare, la prima in Serie A. Cresciuto nelle giovanili della Roma, il difensore è approdato al Basilea nel 2022 dove è sbocciato definitivamente lanciato da titolare tanto che il Bologna ha visto in lui un buon potenziale e ha deciso di riportarlo in Italia.

Una scommessa che ha ripagato la società emiliana che ora si sta godendo il suo talento, nessun gol ancora per lui che nonostante l’ottimo rendimento come difensore può ancora migliorare dal punto di vista realizzativo. Resta un difensore da monitorare e il Milan lo sa, per questo continua a osservare il giocatore a distanza: l’ultima apparizione al Dall’Ara, dove Moncada ha assistito proprio venerdì sera per al match contro il Genoa.

Con il Bologna ha un contratto fino al 2027 ed è in piena esplosione agonistica, per questo la società rossoblù valuta il suo cartellino intorno ai 15/20 milioni di euro. Una cifra non proprio semplice da racimolare per un difensore. Secondo Tuttosport, però, il suo nome è sempre più presente nelle gerarchie dei desideri di Furlani, ma soprattutto di Moncada che vorrebbe portare il baby fenomeno in rossonero.