Futuro Milan, parla Ibrahimovic: lo svedese esce allo scoperto

L’ex attaccante rossonero ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della sua nuova vita nella società.

La stagione rossonera è stata davvero altalenante, ma il finale sta davvero deludendo i tifosi. Il Milan aveva cominciato bene in campionato, vincendo sei delle prime otto giornate, perdendo solo contro Inter e Juventus. Le sconfitte negli scontri diretti contro i rivali storici, tuttavia, erano i primi segnali di una squadra poco solida.

Ciò che ha cambiato la stagione del Milan è stata l’eliminazione dalla Champions League già ai gironi. Quello dei rossoneri era molto probabilmente il girone più difficile – contro Paris Saint Germain, Borussia Dortmund e Newcastle – ma dopo la cavalcata dello scorso anno, in cui il Milan era arrivato in semifinale, i tifosi speravano di potersi ripetere per rivivere quelle emozioni.

Le delusioni si sono poi accumulate, perché il Milan è stato eliminato dall’Atalanta in Coppa Italia e dalla Roma in Europa League. La recente sconfitta nel derby di Milano, che ha sancito la vittoria dello scudetto e della seconda stella per l’Inter di Simone Inzaghi, ha mandato definitivamente su tutte le furie il tifo rossonero.

La figura di Stefano Pioli è sempre più in bilico e la società sembra essere già al lavoro per cercare il sostituto dell’ex allenatore della Lazio. Uno degli uomini di cui la società si fida di più al momento è Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe fare la differenza nella scelta del nuovo tecnico che potrà riportare il Milan a lottare per la vetta della classifica. Proprio lo svedese ha parlato del momento del club.

Ibrahimovic: “Non potevo rifiutare l’offerta di Cardinale”

Lo svedese non ha rilasciato molte dichiarazioni da quando è entrato a far parte della dirigenza rossonera, ma in un’intervista ai microfoni del podcast ABTalks di Anas Bukhash ha parlato della sua nuova vita fuori dal campo. Ibra ha iniziato a lavorare come Senior Advisor di RedBird per il Milan da circa quattro mesi e ha dichiarato di trovarsi bene in queste vesti: “Voglio una bella vita per la mia famiglia, voglio fare delle cose con i miei figli e se avessi continuato non avrei potuto fare tante cose. Così ho accettato, sono arrivato a un momento in cui ho detto ‘va bene, lascia perdere e inizia un nuovo capitolo nella tua vita. Ho iniziato a lavorare con il club da tre o quattro mesi e devo dire che sta andando bene“.

E a proposito del suo ritiro, Zlatan è tornato a parlare della sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo: “Ho accettato di smettere di giocare a calcio anche se è stato difficile a causa del mio ego. Io penso di essere il migliore e sono ancora il migliore, avrei anche potuto continuare, ma ho scelto di fermarmi“, ha detto lo svedese con l’ironia e l’autostima che l’hanno sempre contraddistinto.

E infine Ibrahimovic ha voluto ricordare Mino Raiola, procuratore che l’ha accompagnato per tutta la sua carriera: “Quando è venuto a mancare per me è stato un duro colpo e non è ancora finita perché a volte mi vengono dei flashback. Tutti quelli che conoscono me e lui capiscono quanto eravamo vicini. Se potessi mandargli un messaggio? Gli direi che mi manca”.