Milan in pressing sul giocatore: la strategia di Furlani

Il Milan non molla la presa per il calciatore: Giorgio Furlani ha una strategia precisa per arrivare al centrocampista.

Prosegue a tutta forza il pressing del Milan per Youssouf Fofana. Il club rossoblù ha individuato il centrocampista francese del Monaco come il rinforzo più adatto per dare maggiore qualità e fisicità alla mediana di Paulo Fonseca.

Il calciatore classe 1999, reduce dall’europeo con la Francia, è seguito con grande attenzione dal Milan da diversi mesi. Fofana, di fatto, è il primo nome nelle priorità della dirigenza lombarda per rinforzare il centrocampo. Le sue caratteristiche piacciono molto al club di Serie A e anche a mister Fonseca. Il Milan è pronto a muovere dei passi concreti per il calciatore nei prossimi giorni.

Il Milan vuole Fofana: il piano del club rossonero

Il Milan è intenzionato a portare Youssouf Fofana in maglia rossonera. Le sue caratteristiche rispecchiano in maniera nitida quello che è l’identikit stilato dalla società rossonera per il tipo di elemento che serve nel reparto di centrocampo.

Con il passare del tempo, la distanza economica tra Milan e Monaco si è assottigliata in modo considerevole. L’affare, di fatto, presto potrebbe prendere la giusta direzione per la società lombarda. Il club rossonero ha un piano ben preciso per cercare di mettere a segno il colpo in mediana.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Milan sta seguendo una strategia meticolosa. Dopo aver trovato l’accordo economico con l’entourage del calciatore francese, il club rossonero sta lavorando per trovare un punto di incontro con il Monaco. La richiesta del monegaschi è passata da 25 milioni a 18. Una somma che comunque il Milan non vorrebbe sborsare, sopratutto in considerazione che il contratto di Fofana andrà in scadenza tra un anno.

Per questo motivo, l’idea del club lombardo sarebbe quella di fermarsi intorno ad un’offerta da 12 milioni di euro, ossia, l’ultima cifra presentata alla compagine di Ligue 1. La dirigenza rossonera, di fatto, vuole spingere il Monaco verso il via libera sfruttando sia la scadenza contrattuale che l’accordo raggiunto da tempo con gli agenti del giovane centrocampista.

Restano nel mirino anche Pavlovic e Fullkrug

Al contempo, il Milan continua a seguire un piano preciso anche per Pavlovic. La società rossonera sta lavorando per colmare le distanze con il Salisburgo. Stando a quanto asserito da Matteo Moretto, la compagine di Serie A avrebbe presentato una proposta economica da 18 milioni di euro. Gli austriaci però ne chiedono 25. Sullo sfondo c’è l’Atletico Madrid, che starebbe seguendo con attenzione le sorti del calciatore serbo.

Ci sono gli occhi dei Colchoneros anche su un altro obiettivo di mercato del Milan, Niclas Fullkrug. L’esperto centravanti tedesco, in uscita dal Borussia Dortmund, è il nome più chiacchierato nell’ambiente rossonero per l’attacco. Il calciatore avrebbe aperto all’ipotesi Milan, dando l’ok al trasferimento ai suoi agenti. I rossoneri sono al lavoro per trovare un’intesa con il Dortmund che chiede 15 milioni di euro. Anche in questo caso, l’Atletico Madrid si starebbe dimostrato vigile, pronto a sfruttare l’occasione giusta.