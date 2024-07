Mercato Milan, il nome dell’attaccante torna di moda: i rossoneri ci stanno pensando

Sarebbe tornato in auge il nome di un attaccante in particolare tra le file del Milan: Giorgio Furlani lo avrebbe ripreso in considerazione.

In casa Milan ben presto potrebbe tornare di moda il nome di un attaccante che piace e non poco alla dirigenza rossonera e allo stesso mister Paulo Fonseca. Il club lombardo, di fatto, starebbe nuovamente considerando l’idea di andare all’assalto del calciatore della Premier League.

Torna di moda il nome dell’attaccante

Il Milan starebbe rivalutando Armando Broja del Chelsea. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la società rossonera potrebbe presto rimettere al centro dei propri discorsi l’attaccante albanese.

Il Milan lo avrebbe seguito a lungo nel corso delle ultime settimane per poi accantonare momentaneamente l’idea poiché considerato un obiettivo non prioritario. Il nome di Armando Broja, di fatto, potrebbe tornare d’attuale nei dialoghi interni di casa Milan per un motivo preciso.

La società rossonera è alla ricerca di un vice Morata e la trattativa per arrivare a Fullkrug sta andando per le lunghe. Il centravanti è valutato dal Borussia Dortmund intorno ai 15 milioni di euro, ma non è questo aspetto che ha fatto scattare un piccolo campanello d’allarme nei rossoneri.

Sulle tracce dell’esperto attaccante tedesco si sarebbe fiondato anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Per questo motivo, il Milan potrebbe riprendere in considerazione la pista d’oltremanica che porta ad Armando Broja.