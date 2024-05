Mercato Milan: tra rinnovo e cessione, due squadre sul giocatore

Il club rossonero continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita in vista della prossima stagione.

Il Milan sta preparando la prossima sfida di campionato. Gli uomini di Pioli saranno impegnati domenica alle 18:00 contro il Genoa a San Siro. I rossoneri cercheranno la vittoria per consolidare il secondo posto in classifica (visto anche lo scontro diretto tra Juevntus e Roma) e chiudere al meglio la stagione. Il Grifone invece, già matematicamente salvo, andrà alla “scala del calcio” senza alcuna pressione, cercando di dare fastidio al Milan. All’andata, in seguito al gol di Pulisic all’ 87esimo, finì tra 0-1 tra le polemiche.

La dirigenza rossonera però, inizia già a pensare alla prossima stagione. Di sicuro, indipendentemente da chi siederà in panchina, servirà una rosa più competitiva per cercare di essere protagonisti di un buon cammino europeo e combattere per il titolo in Italia. Proprio per questo motivo, da settimane si sta parlando di possibili acquisti e cessioni per il prossimo anno. Un reparto che sicuramente subirà delle modifiche sarà quello offensivo, con la cessione di Giroud in MLS già annunciata e il futuro di Jovic ancora in bilico.

Milan, si discute il prolungamento di Jovic, ma interessa all’estero

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, un tema caldo del mercato rossonero è il rinnovo di contratto di Luka Jovic. Va ricordato che l’attaccante serbo (arrivato a Milano dalla Fiorentina nel 2023), va in scadenza al termine della stagione ma, all’interno del suo contratto, vi è un opzione per un eventuale rinnovo della durata di 3 anni. A breve è previsto un incontro tra l’entourage del giocatore e la dirigenza milanista, con il serbo che avrebbe espresso la sua volontà di restare a Milanello.

Due club esteri però, come riportato da Schira, sono interessati all’attaccante serbo e starebbero cercando di convincere il giocatore in modo da strappare il sì dell’ex Fiorentina a parametro zero. Le dirigenze delle due squadre infatti, sarebbero in forte pressing sull’agente del giocatore, Fali Ramadani.

L’ex Fiorentina e Real Madrid, in questa stagione ha collezionato 21 presenze in Serie A di cui solo 7 da titolare. Il serbo ha giocato in totale 773 minuti, riuscendo però a segnare 6 gol e a fornire 1 assist. Nell’ultimo periodo Jovic si è rivelato un attaccante molto utile al Milan, capace di colpire a gara in corso e diventando a tutti gli effetti il dodicesimo uomo dei rossoneri. Proprio per questo nelle ultime settimane, a contrario di ciò che si pensava a inizio stagione, il rinnovo è diventato possibile e in queste ultime partite Jovic si giocherà la sua permanenza a Milano.