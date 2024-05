Milan-Conte, doccia fredda per i rossoneri: la notizia

Continua la ricerca di un nuovo allenatore da parte del Milan, Conte rimane tra i preferiti ma interessa molto all’estero.

La stagione del Milan sta giungendo al termine e la ricerca a un nuovo tecnico entra sempre più nel vivo. Nel frattempo però, Pioli e i suoi uomini dovranno tenere alta la concentrazione perché mancano ancora 4 giornate. La qualificazione alla prossima edizione di Champions League è ormai sicura (vista la possibilità di accedervi anche per la quinta classificata) ma c’è un secondo posto da difendere. Sono 5 i punti che separano i rossoneri dalla Juventus terza, che però la prossima giornata dovrà affrontare la difficile sfida con la Roma. Il Milan invece, sarà impegnato al “Meazza” contro il Genoa domenica 5 maggio alle ore 18:00.

Il Diavolo è chiamato a ritrovare i 3 punti, viste soprattutto le ultime 5 sfide senza vittoria. Bisognerà ripartire dagli uomini chiave, dai leader dello spogliatoio, che dovranno guidare la squadra e motivare i propri compagni. Sicuramente, nelle ultime uscite rossonere, è mancata lucidità, cattiveria agonistica e soprattutto attenzione ai dettagli. Escludendo infatti il pareggio a reti bianche con la Juventus, nelle ultime 5 il Milan è sempre passato in svantaggio, riuscendo a rimontare in una sola occasione (3-3 contro un modesto Sassuolo). Proprio a causa dei risultati stagionali e di queste ultime partite, in casa Milan c’è bisogno di una svolta, che partirà con tutta probabilità dal cambio in panchina.

Milan attenzione, contatti tra Chelsea e Conte

Nella giornata di oggi, le pagine online del quotidiano Repubblica, riportano la presenza di contatti frenetici tra Conte e il Chelsea. Come si legge tra le pagine del giornale infatti, il patron dei Blues Tedd Boehly avrebbe deciso di esonerare l’attuale allenatore Mauricio Pochettino e in pole position per sostituire l’argentino ci sarebbe proprio Antonio Conte. Per il mister leccese si tratterebbe di un ritorno in terra londinese, dove in due stagioni tra il 2016 e il 2018, è stato in grado di vincere 2 FA CUP e una Premier League.

Come sappiamo però, la priorità di Conte è quella di tornare ad allenare in Italia, dove lo vorrebbero Milan e Napoli. Proprio per questo motivo la dirigenza del Chelsea avrebbe prospettato un piano faraonico sia dal punto di vista dello stipendio che su quello degli investimenti sul mercato. Non è dunque da escludere che l’all in dei blues possa in qualche modo far saltare il banco.

Dalla corsa per Antonio Conte non va escluso nemmeno il Napoli, che ultimamente sembrava il club più convinto ad ingaggiare il tecnico. Negli ultimi giorni anche il Milan ha sondato per bene il terreno, senza però affondare il colpo. In casa rossonera Lopetegui rimane ancora in vantaggio sugli altri, ma nulla è scritto.