Un giovane centravanti nel mirino del Milan: è il nuovo Mandzukic

Un giovane talento croato nel mirino del Milan. La società rossonera è pronta a fare sul serio per assicurarsi il promettente centravanti.

Con l’addio ormai prossimo di Olivier Giroud, destinato al Los Angeles FC, e le poche garanzie ottenute da Luka Jovic, il Milan avrà come prossimo obiettivo quello di rinvigorire il proprio reparto avanzato in vista del mercato estivo. Il club rossonero, di fatto, è alla ricerca di un centravanti di spessore, che si faccia carico del peso dell’attacco rossonero. Sono tanti i profili finiti nel mirino dell’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. La lista è composta principalmente da profili come Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Nonostante le diverse urgenze per il presente, il Milan continua comunque a tenere rivolto un occhio verso il futuro. Infatti, ultimante la società rossonera avrebbe manifestato un discreto interesse per uno giovane talento del panorama europeo. Si tratta di un promettente centravanti croato, ovvero, Anton Matkovic. La società lombarda, di fatto, sarebbe pronta a sbaragliare la concorrenza per portarsi a casa un nuovo gioiello da forgiare in vista del futuro.

Il giovane Matkovic finisce nel mirino del Milan

Tra i diversi club interessati alla prestazione del giovane Anton Matkovic, centravanti croato in forza all’Osjiek, ci sarebbe anche il Milan. Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia’, il club rossonero sarebbe concretamente intrigato dall’idea di portare il giovane calciatore classe 2006 in maglia rossonera.

Nonostante la giovane età, Anton Matkovic è già nel giro della Nazionale Under 19. Si tratta di un attaccante alto 191 centimetri e in patria c’è chi lo paragona allo stile di gioco di una vecchia gloria della Serie A: l’ex Juventus e Milan Mario Mandzukic. Il giovane classe 2006, capace di giocare anche sull’eterno, fa della velocità la sua arma principale.

Nonostante fosse sceso in campo appena cinque volte con la prima squadra, il calciatore nel mese di gennaio è stato cercato da alcuni club della Serie A e non solo. Tra le società interessate ci sono Sassuolo e Atalanta, di recente si sarebbe aggiunto anche il Milan. Ora, Anton Matkovic è uno dei titolari indiscussi dell’Osjiek, squadra con la quale ha messo a segno i suoi primi due gol.

Oltre Milan, Atalanta e Sassuolo, su Anton Matkovic ci sarebbero anche due club in particolare della Premier League, Fulham ed Everton. Nella lista delle italiane interessate al giovane centravanti dovrebbero esserci anche Frosinone e Inter. Per il promettente calciatore croato, l’Osjiek chiederebbe una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro.