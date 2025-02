Inter, che tegola in attacco: condizioni e tempi di recupero

Nel corso del posticipo tra Inter-Fiorentina si consuma un “disastro” in casa Inter, in merito a quello che è l’infortunio in attacco.

Si tratta infatti del problema che, nel corso del primo tempo ha costretto Simone Inzaghi al cambio, poco prima del “calcio d’angolo della discordia” e che, in ogni caso, ha portato al vantaggio dell’Inter.

Si è trattato di un problema importante, col giocatore che ha cominciato a zoppicare stringendo i denti, in attesa di un veloce riscaldamento per Marko Arnautovic che, nel primo tempo, è entrato in campo al posto dell’acciaccato centravanti nerazzurro.

Infortunio Inter: è successo nel posticipo con la Fiorentina

L’infortunio colpisce l’Inter, se si considera l’importanza che ha nel reparto offensivo il centravanti nerazzurro.

Nel corso del primo tempo ha subìto una botta, sulla quale Nicolò Barella ha presto avvertito la sua panchina al fine di far cominciare il riscaldamento a chi avrebbe preso poi, da lì a poco, il suo posto.

Si tratta del calciatore nerazzurro che, proprio prima del calcio d’angolo sul quale è nato il gol del momentaneo 1-0 dell’Inter, è uscito per infortunio. Marcus Thuram ha fatto spazio a Marko Arnautovic, con l’austriaco che ha preso il suo posto dopo l’infortunio sul quale saranno da chiarire i conseguenti tempi di recupero.

Inter, infortunio nel primo tempo: le condizioni del giocatore

È nato da un calcio d’angolo sul quale si discuterà parecchio, per com’è nato. Chiaro è che il VAR non può intervenire, ma Bastoni si era letteralmente trascinato la palla fuori, prima di trovare la deviazione del difendente della Fiorentina, che ha portato l’arbitro ad assegnare, in collaborazione col guardalinee, il calcio d’angolo che ha visto l’Inter andare poi in vantaggio. Alla battuta di quel calcio d’angolo, in ogni caso, ha lasciato il campo Marcus Thuram, il calciatore francese che ha subìto un infortunio.

L’Inter teme possa trattarsi di un guaio alla caviglia, che rischia di poter vedere Thuram out per un po’ di tempo. E occhio perché poi, domenica sera, c’è la delicata sfida contro la Juventus, nel testa a testa che stanno vivendo i nerazzurri in campionato contro il Napoli capolista.

I tempi di recupero per l’infortunio in attacco: l’Inter teme il peggio

La contusione subita da Marcus Thuram è alla caviglia e, il secondo tempo in panchina, lo segue con una borsa del ghiaccio. Nella giornata di domani, in ogni caso, l’Inter gli farà sostenere le visite mediche, per gli esami strumentali che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio di Thuram con conseguenti tempi di recupero da confermare.