Tomori, addio già deciso: intreccio con la Juve per il sostituto

Le cose per Tomori al Milan rischiano di non essere cambiate, nonostante non ci sia più Fonseca in panchina.

Sono diversi i rumors di calciomercato che, nonostante la sessione appena conclusa, continuano a vedere proprio lo stesso centrale difensivo inglese e di proprietà del Milan, tra le opzioni di mercato della Juventus.

I bianconeri, che lo hanno cercato nel corso di tutto questo inverno a causa della situazione Bremer, alla fine hanno puntato su altro. Ma nel mirino della Juventus sembra esserci ancora un difensore e questo, nell’identikit tracciato da Giuntoli, vedrebbe ancora Tomori come figura per il centrale in difesa da affiancare o alternare a Kalulu. A quel punto, con l’inglese in uscita, ecco il Milan si ritroverebbe in un intreccio di calciomercato che riguarda proprio il centrale di difesa, per Conceicao o per chi ci sarà, in futuro, sulla panchina del club rossonero.

Milan, addio Tomori: decisione in vista dell’estate

Questi che seguono, per Tomori, potrebbero essere gli ultimi mesi della sua avventura in rossonero. Non italiana, perché così come fatto da Kalulu, che è finito alla Juve nella scorsa estate, potrebbe bissare proprio il centrale inglese, salutando il Milan con destinazione Juventus.

A quel punto, il Milan, dovrà scegliere cosa fare. Tutto o forse molto dipenderà dalle intenzioni estive di Tomori che, da quando è arrivato Conceicao, sembrava rientrare nel vivo del progetto. Cosa che cambierebbe di fronte alla possibilità di incassare e monetizzare, con cessione alla Juventus, che porterebbe i rossoneri su un ex obiettivo che condivide proprio con la dirigenza bianconera.

Qualora dovesse prendere un nuovo difensore a fine stagione, la Juventus, sceglierà uno tra Tomori e altre due opzioni, che per vie traverse, intrigano il Milan. L’intreccio riguarda proprio gli altri due giocatori che, non scelti dalla Juve che preleva così Tomori dal Milan, farebbero al caso dei rossoneri.

Chi arriva al Milan al posto di Tomori? Due opzioni nell’intreccio con la Juve

Se dovesse finire alla Juventus, Tomori, il Milan avrà scelta su due giocatori che segue sempre la Juve. Come riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Ceccarini su TMW, la Juve avrebbe in mente di prendere un altro difensore. Questo, nel nome di Hancko. Ma qualora dovesse tornare appunto sull’obiettivo Tomori, la Juventus, allora ecco che per i rossoneri si apre l’opzione proprio su Hancko o su un altro calciatore, dalla Bundesliga. Si tratta di Jonathan Tah.

Mercato Milan: le cifre della cessione Tomori

Fikayo Tomori ha un valore di mercato sul quale non farà sconti il Milan, di fronte alla cessione. Lo acquistò dal Chelsea per circa 35 milioni di euro ed è su queste cifre, che vorrà procedere verso una potenziale vendita alla Juventus. I bianconeri sono avvisati: si intavolerà una trattativa solo a partire dai 30 milioni.