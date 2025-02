Dalla Juve al Milan, il colpo è possibile: pronto l’assalto in estate

Occhio a quello che potrebbe accadere in casa Milan. Il club rossonero sta lavorando già per la prossima stagione e valuta due nomi.

Un Milan assoluto protagonista sul mercato e ha accontentato le richieste del neo tecnico Sergio Conceicao con rinforzi in tutti i reparti. Il club ha investito molto ed ora si attende una risposta positiva dalla squadra, a partire già da stasera dove il club affronterà i Quarti di finale di coppa Italia contro la Roma, sfida secca che si terrà in quel di San Siro.

La società ha acquistato giocatori importanti, la priorità adesso è superare i Playoff di Champions League e raggiungere le prime quattro posizioni in classifica, ma il club intanto – mentre la squadra è al lavoro – monitora sul mercato e pensa già alla prossima stagione. Investire ma sempre con logica e senza esagerare negli investimenti. Intanto la società pensa ad un doppio colpo piuttosto importante.

Boom Milan, la società valuta l’investimento in difesa

Con l’aiuto di Jorge Mendes il club milanese ha chiuso il colpo Joao Felix, arrivato in prestito oneroso nelle ultime ore di mercato. Il Milan ha rinforzato l’attacco ma occhio anche alle prossime sessioni di calciomercato e la società già valuta alcuni nomi, specialmente sia in difesa che a centrocampo.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica il Milan è sulle tracce del centrale del Benfica Antonio Silva, anch’egli gestito da Jorge Mendes e giocatore seguito in diverse occasioni dalla Juve e da Cristiano Giuntoli. Il calciatore non era una possibilità praticabile a gennaio, ma per giugno Jorge Mendes ha aperto la cessione, e il club potrebbe rinforzare la rosa in maniera netta.

Occhio Milan, il doppio colpo è possibile

Grazie alla gestione degli ultimi anni il bilancio del Milan è piuttosto positivo e per questo la società potrebbe fare qualche sforzo in più. Antonio Silva rappresenterebbe un grande Upgrade per la difesa e ci potrebbe essere cosi un importante colpo per il reparto difensivo. Ma non è l’unico con la società che starebbe pensando – secondo il quotidiano – ad un grandissimo doppio colpo.

Antonio Silva e Samuele Ricci, due giocatori giovani e a costi non folli, tutto seguendo la linea di Redbird e sono in molti a parlare di un grande interesse verso il centrocampista del Torino, un affare impossibile per gennaio ma che potrebbe invece chiudersi in estate. Il Milan ci pensa e Ricci darebbe grande qualità in regia, in mezzo al campo.

Al momento a centrocampo ci sono centrocampisti più di quantità come Bondo o Fofana mentre Reijnders è comunque quasi adattato sulla mediana, di conseguenza serve un giocatore come Ricci ed è un nome che sembra perfetto per il centrocampo e i rossoneri dovranno affrontare la concorrenza di Inter e Napoli.