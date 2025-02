Boom Milan, è tutto vero: piovono conferme, arriva l’attaccante a titolo definitivo

Arrivano importanti novità dall’Inghilterra riguardo il futuro di Joao Felix. Il neo giocatore del Milan avrebbe preso una decisione importante.

Il Milan di Sergio Conceicao è stata la squadra protagonista assoluta sul calciomercato, ha realizzato diversi acquisti e si candida cosi ad una seconda parte di stagione da protagonista. L’obiettivo è fare bene in campionato, ottenere almeno una posizione tra le prime quattro e fare un bel cammino in Champions, raggiungere almeno gli Ottavi di finale e poi magari si vedrà. Intanto in casa rossonera tiene ancora banco il calciomercato, ecco le ultime indicazioni.

Mercato Milan, occhio alla situazione dell’attaccante

Il Milan ha in primo luogo acquistato Walker dal Manchester City e poi il club rossonero ha chiuso con i botti con due colpi da novanta come Santiago Gimenez e Joao Felix. I due però sono arrivati con formule differenti, entrambi a sorpresa visto il mercato fatto dal club negli ultimi mesi. Gimenez è stato il colpo da novanta, Joao Felix invece è arrivato in prestito.

Visto le difficoltà di Alvaro Morata il club ha deciso di puntare su Gimenez, ha ceduto Morata in Turchia e il bomber del Feyenoord è arrivato per oltre 30 milioni di euro. Per Joao Felix invece il Milan ha preso il giocatore in prestito secco, un affare oneroso visto che il Milan ha pagato circa 4 milioni di euro e senza alcun riscatto. Va detto comunque che il Chelsea pagherà parte del lauto ingaggio del giocatore.

Boom Joao Felix, il rumors fa impazzire i tifosi

In Inghilterra sono praticamente sicuri e il giocatore avrebbe già deciso. Ovviamente molto dipende dalle prestazioni di Joao Felix e da come il giocatore renderà con la maglia rossonera, ma il giocatore avrebbe già preso la sua decisione, la sua volontà è quella di restare a Milano anche dopo giugno e trasferirsi cosi in rossonero a titolo definitivo.

Come riporta il tabloid britannico TbrFootball il giocatore vuole lasciare il Chelsea definitivamente e valuterebbe con piacere una sua permanenza con la maglia rossonera. Molto però dipende dalla prestazioni del giocatore e ovviamente dalla questione cartellino e ingaggio con il Chelsea che non valuta poco Joao Felix e allo stesso tempo il portoghese alterna fin troppi alti e bassi.

Dopo il grande inizio con il Benfica l’attaccante portoghese ha vestito le maglie di Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona e nuovamente Chelsea ma ora è pronto per la serie A. Joao Felix vuole la serie A e vuole dimostrare di poterci restare, vedremo come andrà a finire.