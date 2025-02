News Milan, svolta decisiva sui rinnovi: manca solo la firma

Archiviato il mercato di gennaio, la squadra torna a lavoro con i nuovi innesti protagonisti. Nel frattempo la società inizia a programmare la prossima stagione.

I rossoneri sono stati i grandi protagonisti di questo mercato invernale. Una mini rivoluzione quella operata da Furlani e soci che rimette in discussione tutto l’operato fatto fino ad ora dalla scorsa estate, tra allenatore e campagna acquisti. Allo stesso tempo, però, i nuovi innesti danno sicuramente nuova linfa vitale e nuove motivazioni ad un gruppo che appariva spento.

La stagione è effettivamente ancora lunga. Ci sarebbe ancora la possibilità di rimediare da qui in avanti e dimenticare i brutti alti e bassi dei primi mesi. Sono arrivati calciatori che fanno sognare e che potrebbero effettivamente alzare molto il livello della squadra. Basti pensare a Kyle Walker, passando per Joao Felix e poi la punta centrale al posto di Morata che è andato al Galatasaray: Santiago Gimenez.

Gli obiettivi della società per i prossimi mesi

Gli obiettivi sono ovviamente gli stessi: qualificarsi alla Champions League dell’anno prossimo, arrivare il più avanti possibile in quella attuale e, perché no, eventualmente anche vincere la Coppa Italia. Obiettivi sicuramente ambiziosi, sia perché parliamo del Milan, sia perché un posizionamento in Italia tra le prime quattro in questo momento sembra davvero lontano.

Nel frattempo però la società ha anche iniziato a programmare la prossima stagione. Indipendentemente dai risultati che arriveranno quest’anno, infatti, ci sono diversi nodi contrattuali da risolvere relativi a dei titolarissimi. Fondamentale dunque trovare un accordo in anticipo e non ritrovarsi in situazioni spiacevoli durante il mercato estivo.

Rinnovi in vista per Maignan, Reijnders e Pulisic. Ancora stallo per Theo

Come riportato da Tuttosport, per il portiere francese è praticamente tutto fatto, con un accordo fino al 2029 a circa 5 milioni a stagione. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Situazione simile per Reijnders che dovrebbe firmare per circa 3,5 milioni. Qui però ci sono sempre le sirene del Real Madrid. I blancos infatti stanno monitorando da molto vicino la crescita esponenziale del ragazzo. Va dunque seguita attentamente la situazione per un eventuale inserimento di Florentino Perez.

Su Pulisic invece nessun passo in avanti in particolare, ma la situazione è tranquilla visto che entrambe le parti hanno già espresso la volontà di accordarsi. Il neo riguarda Theo Hernandez, il cui agente continua a chiedere una cifra intorno ai 7 milioni l’anno. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di accontentare le richieste, almeno in questo momento. Il rendimento del ragazzo sta lasciando molto a desiderare e la società non ritiene la cifra adeguata.