Milan, agganciato dopo la partita: affare con il Real

Real Madrid e Milan, nuovo capitolo sul mercato dopo il match di Champions: spunta l’offerta da 60 milioni di euro, affare importante tra rossoneri e ‘Blancos’

La sfida tra Real Madrid e Milan avvenuta in settimana al ‘Bernabeu’ entra di diritto nell’epica del club rossonero. Un successo, quello per 3-1 in casa dei ‘Blancos’, di cui si parlerà ancora a lungo per il Diavolo. Mai banale, imporsi dalle parti del Real, che ha oltretutto il rango di campione d’Europa in carica. Non era scontato, per il Milan attuale, riuscire a tirare fuori una prestazione e un risultato del genere. Che adesso possono aiutare molto nel prosieguo della stagione.

Paulo Fonseca risolleva le quotazioni sue e dei suoi giocatori, grazie a tre punti che pesano molto nella maxi classifica della Champions, rilanciando le ambizioni di qualificazione al prossimo turno. Il valore di questa vittoria è tecnico ma anche psicologico, dando consapevolezza al Milan di potersela giocare con chiunque. Se l’allenatore fortifica la sua posizione, la sua squadra ora può credere di farcela a lottare in campionato e in Europa.

Dopo la prestazione da applausi in Spagna, il Milan si rituffa nel campionato, ma si continua a parlare di Real Madrid. Gli intrecci tra le due squadre, come sempre, sono costanti e portano anche alle vicende di mercato. Ottimi i rapporti tra le due società, con diversi affari che hanno avuto luogo negli ultimi anni. E adesso, un’altra trattativa può prendere corpo sull’asse Madrid-Milano.

Il Real Madrid stregato da Reijnders: l’assalto al Milan parte subito

Ad affondare definitivamente il Real, la rete del 3-1 di Tijani Reijnders, ancora una volta decisivo. Quarto gol in stagione per l’olandese, anche questo pesantissimo, a riprova del suo grande valore.

Ancelotti ha ammirato da vicino le grandi doti dell’ex Az Alkmaar. E in un centrocampo in difficoltà nel ricambio generazionale, un profilo come il suo servirebbe eccome agli spagnoli. Che secondo ‘Fichajes.net’ vogliono presentare un’offerta da 60 milioni al Milan per accaparrarselo.

Milan, la risposta immediata al Real per Reijnders: trattativa avviata per il rinnovo

Si tratta di una cifra di fronte alla quale è impossibile non vacillare. Ma il Milan vuole tenere duro e blindare Reijnders per il futuro.

Il club è consapevole che le offerte dai top club continueranno ad arrivare. Si ragiona su un rinnovo fino al 2030 e su un importante adeguamento salariale per convincere il giocatore a restare. L’ingaggio potrebbe essere più che raddoppiato, verso i 4 milioni di euro.