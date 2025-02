Mercato di gennaio, il Milan nella Top 10 di chi ha speso di più: rossoneri al 2 posto in Italia

Nessuno se lo sarebbe aspettato a inizio mercato ma il Milan è tra le squadre che ha investito di più sul calciomercato di gennaio.

Il calciomercato di gennaio è appena finito e il Milan di Sergio Conceicao è stata senza dubbio una delle squadre più attive. Il club rossonero ha sbagliato alcuni acquisti in estate e lo dimostra purtroppo una classifica che è totalmente contro le aspettative dei tifosi, diversi acquisti non hanno ingranato e per questo la società è corsa ai ripari.

Il Milan ha l’obiettivo di entrare nella Top 4 e la società ha investito molto per accontentare il nuovo tecnico Sergio Conceicao, rinforzando la rosa in tutti i reparti. In difesa è arrivato Walker, a centrocampo è arrivato Bondo e in attacco sono arrivati Gimenez e Joao Felix, una rosa rinforzata a dovere in tutti i reparti.

Milan in Top 10, i numeri parlano chiaro

Il portale Transfermarkt ha pubblicato la classifica delle squadre che hanno investito di più nella sessione di calciomercato di gennaio e domina il Manchester City di Pep Guardiola che ha investito 218 milioni di euro, di netto la squadra che ha investito di più in questa sessione, davanti a club arabi come Al Ahly ed Al Nassr. Al quinto posto c’è il Como che ha rinforzato la rosa in tutti i reparti.

Il Milan è la 9 squadra in Europa e la 2 in Italia per gli investimenti a gennaio ed il club rossonero ha investito ben 36 milioni di euro per rinforzare la squadra e dare al tecnico una squadra competitiva.