Inzaghi annuncia 2 assenze nel derby: poi il commento sul “sigaro”

È il giorno di vigilia del derby più atteso in Italia, quello che si giocherà tra Milan-Inter e, in conferenza stampa, ha preso voce Simone Inzaghi.

Scottato dai due derby persi in questa stagione, nonostante la situazione diversa di classifica che stanno vivendo i due club di Milano, ecco che Inzaghi ha preso voce parlando anche della situazione che stanno vivendo i rossoneri e di come arriva l’Inter a questo derby.

Oltre alle assenze, tra i temi toccati anche quella del “sigaro” di Sergio Conceicao, tecnico che decise di festeggiare alla sua maniera quella che è stata la vittoria a Riyadh in rimonta, proprio nella finale di Supercoppa contro i “cugini” interisti.

Conferenza stampa di Inzaghi prima del Milan: l’annuncio su due assenze

Annuncia due assenze Simone Inzaghi, nel derby che si giocherà domenica alle ore 18 a San Siro, tra Milan-Inter. Si tratta di due assenze pesanti perché si tratta di due titolari, con uno tra questi che ha visto iniziare i suoi problemi fisici proprio a partire dal derby che si giocò in Arabia Saudita.

Ne parla chiaramente lo stesso Inzaghi quando, in conferenza stampa svela il problema sui due ex della sfida a San Siro.

Oltre a Calhanoglu, è tutta da valutare anche la situazione Acerbi. Nonostante l’allenamento in gruppo e le loro condizioni che migliorano, non prenderanno parte al derby. Almeno non da titolari, come spiegato da Inzaghi prima di Milan-Inter.

Doppia assenza all’Inter: le parole di Inzaghi

Quanto segue, è ciò che ha dichiarato Inzaghi in conferenza stampa: “Ieri Acerbi e Calhanoglu hanno sostenuto il primo vero allenamento completo con il gruppo, hanno lavorato discretamente e ci possono dare una mano. Calhanoglu ha avuto qualche problema in più rispetto ai primi anni passati con lui e noi vogliamo recuperarlo al meglio. Devo fare delle valutazioni, ad oggi ci sono più possibilità che non giochino titolare, io non voglio rischiare perché stiamo giocando tanto. Abbiamo giocato sedici partite in due mesi, pensate rispecchia un girone intero in due mesi e siamo stati bravissimi a finire tra le prime otto in Champions. Adesso corriamo, ma non rischieremo”. Dunque Calhanoglu e anche Acerbi, potrebbero partire dalla panchina per Milan-Inter.

Il sigaro di Conceicao e la risposta di Inzaghi

In Arabia Saudita quel sigaro fumato negli spogliatoi, per festeggiare, non è piaciuto tantissimo all’ambiente nerazzurro. E Inzaghi, alla risposta proprio sul sigaro, se è sembrato o meno sopra le righe per il tecnico di Piacenza, ha risposto così: “Non mi interessa niente di ciò che hanno fatto e di cosa è successo, a me interessa ciò che ho visto con la squadra, valutando cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo sbagliato. Una partita è fatta di momenti, di episodi. I precedenti non vanno in campo”.