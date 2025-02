Lascia subito il Milan: nuova offerta dalla Turchia

Il calciomercato del Milan potrebbe non essere ancora finito: una nuova offerta dalla Turchia può cambiare le carte in tavola

Sono stati giorni decisamente scoppiettanti per i tifosi del Milan, alle prese con una sessione di calciomercato invernale ricca di trattative e colpi, sia in entrata sia in uscita. I rossoneri hanno cambiato profondamente la squadra fin dalle fondamenta, portando un nuovo centravanti titolare come Santiago Gimenez e mettendo in fila altre operazioni essenziali per il futuro.

Profili come Sottil, Joao Felix e Bondo potrebbero portare fin da subito risultati importanti e migliorare entrambe le fasi di gioco, diventando delle pedine decisive per il sistema di gioco di Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese ha spinto per gli acquisti, ma la dirigenza è stata brava a mettere a segno anche diverse uscite, praticamente in tutti i reparti.

Non solo entrate: il calciomercato del Milan è fatto anche di uscite

Il Milan ha salutato un calciatore importante come Bennacer, che ha scritto pagine importanti della storia recente del club rossonero, essendo un perno dell’ultimo scudetto conquistato e del percorso fino alla semifinale di Champions League. Il suo ciclo al Milan sembrava finito e, infatti, è stato ceduto al Marsiglia. Ma non è stato l’unico.

Anche Davide Calabria, dopo diversi mesi difficili e in cui aveva perso il posto da titolare e la centralità nel progetto rossonero, e Noah Okafor hanno lasciato Milan, quest’ultimo per approdare al Napoli, che non è riuscito ad arrivare a Garnacho e Saint-Maximin. Era importante sfoltire la rosa e farlo trattando le uscite dei calciatori non essenziali per Conceicao.

Un addio, però, non si è concretizzato nelle ultime ore di mercato, ma potrebbe ancora farlo all’estero. Si tratta di Samuel Chukwueze: l’esterno offensivo non ha mai davvero convinto ed è stato sfortunato anche nel derby contro l’Inter.

Il lungo addio di Chukwueze: nuove offerte dalla Turchia

L’ex Villarreal è stato a lungo in ballo per un trasferimento in Premier League, in particolare al Fulham, che ha trattato a lungo il nigeriano, senza riuscire a concludere la trattativa. C’era anche il West Ham, ma anche in questo caso la cessione non è arrivata.

Il trasferimento, come riporta ‘Calciomercato’, potrebbe ancora verificarsi nei Paesi in cui il calciomercato è ancora aperto. In particolare, attenzione ai club turchi, che avevano già manifestato interesse per l’attaccante esterno e potrebbero presentare nuove offerte nelle prossime ore.