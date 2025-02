Leao fatto fuori, è tutto vero: la notizia lascia di sasso

La rivoluzione in casa Milan ha portato diversi giocatori di livello in rosa. Nessuno adesso ha il posto da titolare assicurato, neanche il portoghese.

Il Milan ha portato a termine diverse operazioni in questa sessione di calciomercato invernale. Una mezza rivoluzione si potrebbe dire, partita ovviamente con il cambio di guida tecnica. Al posto di Paulo Fonseca, infatti, è arrivato Sergio Coincecao. Inizio con il botto per il nuovo allenatore che ha esordito in Supercoppa italiana battendo Juventus e Inter e portando a Milanello il trofeo.

Non solo però, perché parliamo appunto di una mezza rivoluzione e quindi di numerosi avvicendamenti anche nella rosa. Colpa o frutto di una prima metà di stagione che ha lasciato a desiderare sotto tanti aspetti, non solo di guida tecnica. Non si possono addossare a Fonseca tutte le colpe di una squadra magari poco organizzata, ma anche compassata, senza voglia e senza apparenti motivazioni.

La mini rivoluzione di gennaio

Ecco perché, dicevamo, la società ha portato a termine diversi colpi. Innanzitutto è arrivato Kyle Walker come terzino destro, ruolo sempre coperto poco o male dai rossoneri negli ultimi anni. Ok la carta d’identità ma l’esperienza dell’inglese può essere davvero un valore aggiunto per tutto il reparto difensivo.

A centrocampo è partito Bennacer ed è arrivato Bondo dal Monza, mentre in attacco lo spagnolo Alvaro Morata è volato a Istanbul dopo appena sei mesi di esperienza in rossonero. Al suo posto Gimenez dal Feyenoord ma, nello stesso reparto offensivo, è arrivato anche nientepopodimeno che Joao Felix dal Chelsea.

Leao verso la panchina?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Leao non è più così certo di un posto da titolare. Le alternative ci sono e anche valide. Felix è entrato con la Roma e ha realizzato un gran gol dopo appena pochi minuti. E comunque, a prescindere dall’esordio, conosciamo bene le qualità assolute del ragazzo. Discorso simile anche per Gimenez, con la società che ha sborsato una bella cifra per accaparrarsi il messicano.

Ecco perché Leao deve dare di più, non tanto in fase offensiva dove comunque è abbastanza decisivo, ma soprattutto in fase di ripiego. Certo qualche gol in più non farebbe male, ma non si può dire che il giocatore non sia incisivo là davanti. Proprio nella fase difensiva invece è dove deve migliorare. Correre e dare di più per aiutare la squadra. Solo così si vincono le partite e i campionati, tutti insieme in avanti e indietro.

E ora c’è da pedalare davvero, perché se questo non dovesse cambiare, le alternative di spessore per Conceicao ci sono eccome.