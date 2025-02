Milan, svolta per Joao Felix: cambia la formula del trasferimento

Il Milan si gode il grande inizio di Joao Felix in maglia rossonera, ma ha già un piano per il futuro: cambia la formula del trasferimento

La rivoluzione del Milan è stata portata a termine nella nebbia di gennaio, ma con la sensazione che la primavera – metaforicamente parlando – sia già alle porte per il club rossonero. Dopo un inizio di stagione altalenante e deludente, un cambio in panchina e l’arrivo di un condottiero come Sergio Conceicao, servivano dei grandi acquisti per migliorare la rosa.

Anzi, erano essenziali dei calciatori che permettessero all’ex Porto di attuare la sua idea di calcio. E sono arrivati. Addio Morata e dentro Santiago Gimenez, una giovane punta di livello internazionale che vuole mostrare al Milan tutto il suo valore. E poi ci sono anche Joao Felix – straripante già contro la Roma – e Kyle Walker, nomi decisivi per il presente e per il futuro.

Il nuovo Milan riparte da Joao Felix: qualità, gol e assist per Conceicao

Nel secondo tempo contro la Roma in Coppa Italia, abbiamo avuto un primo assaggio di cosa è cambiato nel modo di giocare nella squadra. Conceicao, infatti, ha schierato il suo tipico 4-4-2, in cui Joao Felix era libero di trovare la sua posizione ideale vicino o alle spalle di Gimenez. Il progetto è schierare i due nuovi arrivati insieme a Leao e Pulisic, un piano fattibile, ma solo senza perdere l’equilibrio.

Ad ogni modo, l’ex Chelsea e Atletico Madrid è parso subito in forma, decisivo nelle giocate e molto diverso dalla versione sbiadita vista negli ultimi anni in giro per l’Europa.

Il Milan vuole puntarci forte: i tifosi sono innamorati di lui e il suo percorso in Italia sarà valutato da qui a fine stagione, anche perché è arrivato in prestito secco. La dirigenza rossonera, però, pare aver già deciso il suo futuro.

Il piano del Milan per trattenere l’attaccante: offerta al Chelsea

‘La Gazzetta dello Sport’ ha evidenziato come il Milan stia già lavorando per trattenere Joao Felix a fine stagione, segno della fiducia riposta nell’attaccante e nelle sue qualità, soprattutto nel progetto di Conceicao.

L’offerta potrebbe consistere in un nuovo prestito oneroso da 8-10 milioni di euro, pari alla quota di ammortamento del Chelsea, e un diritto riscatto nel 2026 da 30-35 milioni di euro, che non sarebbe neanche troppo per un calciatore di questa portata. Ora, però, bisogna pensare al campo e Joao Felix sta già stupendo i cuori rossoneri.