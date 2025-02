“L’Inter lo voleva fortemente”: Milan, spunta il retroscena shock sul nuovo arrivato

Spunta un retroscena shock a pochi giorni dalla fine del mercato. A gennaio l’Inter aveva insistito per scippare il colpo ai “cugini” del Milan.

Se il buongiorno si vede dal mattino, le premesse sono più che incoraggianti. Pochi minuti ma subito ad alto livello per i nuovi arrivati in casa Milan, Santiago Gimenez e Joao Felix. Al 72′ di Milan–Roma, quando la partita era ancora in bilico, il primo ha confezionato l’assist per il portoghese, che ha scartato il cioccolatino con una delicatezza da vero campione, infilando il pallone alle spalle di Svilar con un pallonetto. E “San Siro” non può che apprezzare una coppia che già sembra affiatata e pronta a far sognare i tifosi rossoneri.

Milan, brillano Joao Felix e Gimenez: rossoneri in semifinale

Il messicano è atterrato a Milano sabato, due giorni prima dell’ex Chelsea. Appoggiato appena il piede sul manto erboso del “Meazza”, hanno subito fatto vedere il proprio talento. Se in molti si aspettavano una scena “al contrario”, con Felix ad assistere la punta ex Feyenoord, ciò che è accaduto ieri non può che compiacere Conceiçao, società e tifosi. Il nuovo duo fa già impazzire la Milano rossonera, sebbene sull’altra sponda del Naviglio c’era chi aveva cercato con insistenza il nuovo numero 79.

Come rivela “Calciomercato.com”, l’Inter e, in prima persona, il direttore sportivo Piero Ausilio si erano messi sulle tracce del classe 1999 cresciuto al Benfica. La dirigenza nerazzurra avrebbe voluto ingaggiare un attaccante all’altezza del tandem titolare di Inzaghi composto da Lautaro Martinez e Thuram. Un eventuale innesto in quel reparto avrebbe però dovuto implicare la partenza di uno tra Arnautovic e Correa, calciatori che i vertici interisti hanno provato a piazzare ma senza successo.

Milan, Joao Felix voluto dall’Inter: ma il portoghese voleva solo i rossoneri

Torna alla mente il colloquio telefonico immortalato tra Adriano Galliani e il ds nerazzurro, in cui quest’ultimo proponeva all’amministratore delegato del club brianzolo un doppio affare, con Correa e Palacios al Monza. Offerta in parte declinata dall’ex dirigente del Milan, che affermò “Facciamo solo Palacios”. Qualora anche l’argentino ex Lazio si fosse accasato alla corte di Bocchetti, l’Inter avrebbe virato su Joao Felix.

Alla fine della fiera né Arnautovic né Correa hanno accettato proposte lontano da Appiano Gentile, lasciando i nerazzurri con le mani legate. Ora il Milan si può godere l’ex Atletico Madrid, con tanta voglia di rilancio dopo parentesi a Barcellona e successivamente a Londra in cui è mancata la continuità. Strade che vanno di pari passo con il rendimento del Diavolo, ma con lo stesso desiderio di definitiva consacrazione.