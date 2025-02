Maignan addio, c’è già il sostituto: gioca in Serie A

Il Milan è già a lavoro sul prossimo calciomercato, spunta una nuova idea per il post Maignan: gioca in Serie A

Il futuro di Mike Maignan al Milan non è più così sicuro. Nonostante un rinnovo pronto a essere ufficializzato, il club rossonero sta iniziando a valutare alternative nel caso in cui il rendimento del portiere francese non dovesse migliorare nei prossimi mesi.

La stagione di Maignan, infatti, è stata caratterizzata da alti e bassi, con alcune prestazioni non all’altezza delle aspettative. Secondo Tuttosport, il Milan sta monitorando diversi profili per il ruolo di estremo difensore.

Milan, il nuovo portiere può arrivare proprio dalla Serie A

Il primo nome sulla lista è Lucas Chevalier, classe 2001 del Lille, considerato in patria l’erede naturale di Maignan. Ma la società rossonera guarda anche in Serie A, dove un’opzione più concreta potrebbe essere Elia Caprile.

Elia Caprile avanza nella lista degli obiettivi rossoneri: il portiere è di proprietà del Napoli (LaPresse) spaziomilan.itIl portiere del Cagliari, in prestito dal Napoli, sta crescendo rapidamente e rappresenta una soluzione giovane, talentuosa e con costi più contenuti rispetto ad altre piste.

Carnesecchi, valutazione troppo alta: l’operazione si complica

Meno percorribile, invece, l’idea Marco Carnesecchi. L’Atalanta lo valuta almeno 40 milioni di euro, una cifra che complica qualsiasi trattativa. Per questo motivo, al momento, Caprile sembra il nome più realistico per un eventuale post-Maignan.

L’addio del francese non è ancora scritto, ma il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Se qualcosa dovesse cambiare, la soluzione potrebbe già trovarsi in Serie A