Milan, Maignan alla porta: il sostituto sarà ancora francese

Sono ore di riflessione in casa Milan: a fine stagione Mike Maignan potrebbe salutare i rossoneri

Legato al Milan da un altro anno di contratto, Mike Maignan sembrava sul punto di rinnovare. Ma ora la situazione sarebbe cambiata.

Il rendimento deludente e altalenante di questa stagione ha aperto inevitabilmente riflessioni a tutto campo in casa Milan. Dalla dirigenza ai calciatori, in estate il Diavolo potrebbe cambiare radicalmente volto. Nelle scorse ore è emersa la notizia dell’imminente rinnovo di contratto di Tijiani Reijnders, giocatore particolarmente importante per i rossoneri come testimoniano i numeri. Il centrocampista olandese, infatti, è stato già autore di dodici gol e tre assist in trentotto partite giocate tra campionato di Serie A e coppe. Numeri quasi da attaccante quelli dell’ex Az Alkmaar che il Milan vuole blindare con un nuovo contratto fino al 2029.

Quello di Tijiani Reijnders non è l’unico rinnovo a cui sta lavorando il Milan. Nelle scorse settimane, infatti, si era parlato anche del prolungamento di contratto di Mike Maignan. L’estremo difensore francese ha un contratto in scadenza nel 2026 e i tempi per un rinnovo sono ormai maturi. Nelle ultime ore, però, la situazione sarebbe cambiata e il Milan potrebbe aver deciso di non accelerare la trattativa e valutare soluzioni alternative.

Calciomercato Milan, dalla Francia l’erede di Maignan

Arrivato al Milan nell’estate del 2021 quando i rossoneri lo prelevarono dal Lille, Mike Maignan è diventato un simbolo del Diavolo, contribuendo anche alla conquista dello storico scudetto nella stagione 2021/2022, quando si guadagnò anche il titolo di miglior portiere del campionato.

Col passare del tempo – anche a causa di alcuni infortuni – il livello del suo rendimento è calato e ultimamente qualche errore ha portato l’ambiente rossonero a riflettere sul futuro. Mike Maignan compirà trenta anni il prossimo 3 luglio e ci si chiede se è il caso di rinnovare il contratto di un portiere non più giovanissimo e che potrebbe non fornire più grandissime garanzie.

Ecco perché il club valuta e si guarda intorno. In tal senso, come riportato dall’edizione odierna del quotidiano TuttoSport, il Milan starebbe studiando diversi profili per la successione di Mike Maignan. Tra questi c’è Lucas Chevalier, portiere classe 2001, anch’egli francese. Difende i pali del Lille proprio come faceva Maignan in passato e in patria in molti lo indicano come nuovo titolare in Nazionale. Chissà che Chevalier non riesca a prendere il posto di Magic Mike sia in Nazionale che in rossonero.