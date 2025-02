Milan, svolta decisiva sul rinnovo del big: trovato l’accordo, c’è la data della firma

Il Milan si muove sul fronte rinnovi. Svolta decisiva sul prolungamento del big di Conceiçao, che dovrebbe firmare in tempi brevi.

Siamo appena a fine febbraio, ma la trasferta di Bologna può già diventare uno snodo cruciale per la lotta Champions. Il Milan non può più permettersi passi falsi, tanto meno con una formazione che sta lottando punto a punto proprio con i rossoneri per arrivare il più vicino possibile ai gradini del podio. Lo scontro diretto contro il felsinei al “Dall’Ara” rappresenta uno scoglio complicatissimo da superare, contro un avversario che ha dato filo da torcere a qualsiasi compagine in Italia. Ma un’eventuale successo esterno potrebbe dare nuove energie fisiche e sopratutto mentali a Leao e soci.

Milan, a Bologna ultima chiamata per la Champions: Conceiçao non può sbagliare

Sono giorni delicati per Sergio Conceiçao, che deve tenere alto il morale di una rosa psicologicamente in difficoltà dopo due cadute che hanno pesato, e non poco, nell’economia di campionato e Champions. Le anticipazioni parlano di Leao come possibile sacrificato dal primo minuto, non solo per dare più equilibrio ma anche per sferrare un’arma a gara in corso, spesso micidiale. Per il resto, il tecnico non dovrebbe privarsi dei suoi fedelissimi. Tra questi anche Tijjani Reijnders, ormai prossimo al rinnovo col Diavolo.

Secondo quanto affermato dal portale olandese “De Telegraaf”, l’agente, nonché papà del centrocampista ha trovato l’accordo con gli esponenti della società rossonera. L’intesa sul prolungamento di contratto è ormai apparecchiata. Manca solo la firma del diretto interessato, che dovrebbe sancire un nuovo matrimonio con il club di via Aldo Rossi durante il mese di marzo. Il Diavolo andrà così a blindare uno dei suoi punti fermi fino al 2030, tramite un compenso che farà diventare Reijnders uno dei più pagati della rosa.

Tutto fatto per il rinnovo di Reijnders: prevista per marzo la firma sul contratto

Il nuovo accordo non dovrebbe inoltre comprendere una clausola rescissoria. Nonostante in casa rossonera ci sia aria di rivoluzione, che potrebbe comprendere diverse colonne portanti, Tijjani rimane imprescindibile per il Milan. Come visto in più circostanze, ultima delle quali a Torino sabato scorso, l’olandese è uno dei pochi a tenere la barra dritta nello scacchiere di Conceiçao.

Respinte, perciò, le offerte di top club come Manchester City e Barcellona, che avevano effettuato più di un sondaggio sull’ex AZ Alkmaar, destinato a diventare sempre di più faro e leader del Diavolo .