Maignan, è fatta: proposta irrinunciabile, firma e dettagli

L’annuncio arriva nel corso di questo pomeriggio e a distanza di poche ore dalla sfida che si giocherà a San Siro tra Milan-Verona.

L’accordo, dopo la proposta a quanto pare irrinunciabile, sulla firma e nei dettagli svelati da parte del giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, in merito al futuro di Mike Maignan.

Sono stati giorni caldissimi, con le proposte avanzate da tutta Europa e non solo. Su Maignan c’erano anche le squadre in Arabia Saudita, considerando il valore del portiere, qualche volta messo in discussione a causa del rendimento e con i soldi del suo ingaggio che potevano essere “risparmiati”, senza rinnovo.

Maignan, è fatta: firma dopo la proposta irrinunciabile

Il tema caldissimo del rinnovo del francese, ha posto un interrogativo alla società milanista, sul futuro lontano dal Milan proprio di Maignan. E le offerte, anche irrinunciabili, sono arrivate. L’aggiornamento più importante arriva questo pomeriggio dunque, da Relevo, che ha svelato tutti i dettagli dell’accordo con firma imminente e fumata bianca, per l’ex portiere del Lille e titolare indiscusso della Nazionale francese.

Dopo le voci che lo hanno accostato sia al City che al PSG, ecco che arriva la notizia sull’accordo per il nuovo contratto di Mike Maignan con il club rossonero. L’offerta proposta dal Milan, sarebbe stata accettata da Maignan, in quanto una delle più importanti dell’intero organico rossonero.

Una scelta di vita, quella che pone Maignan di fronte ad una carriera che lo vedrà ancora al centro, tra i pali di San Siro, nel progetto milanista.

Tutti i dettagli dell’accordo per Maignan: le cifre

Il Milan dunque tiene saldo tra i pali il proprio portiere, all’interno del progetto. Lo stesso, che vede Maignan capitano. Una stretta di mano, svela la stessa fonte, per quello che varrebbe come accordo verbale. Il rinnovo degli accordi, con adeguamento, vede un appuntamento da fissare per la firma tra circa una settimana o due e con il legame contrattuale che vedrà la scadenza al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno, fino al 2029. Le cifre vedono Maignan come uno dei calciatori più pagati dell’intera rosa del Milan. Si tratta di un ingaggio da 5 milioni di euro netti, più ulteriori bonus.

Maignan firma e resta: chi saluterà il Milan senza rinnovo?

Non è detto che al rinnovo di Maignan, ne seguiranno poi altri. Anzi, la situazione Theo e Leao è differente, per le cifre che il Milan non vorrà stanziare per i loro rinnovi. Per gli altri due calciatori dell’organico rossonero, infatti, le possibilità di monetizzare sono maggiori rispetto a Maignan. Tant’è che il Milan stesso starebbe valutando se vendere o meno uno tra Theo e Leao, alla fine di questa stagione.