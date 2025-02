Milan, scelta fatta sulla cessione: sacrificio per il colpo Joao Felix

Barattare il grande sacrificio in uscita per il colpo in estate, nel nome di Joao Felix, al Milan.

È quanto hanno svelato oggi da La Gazzetta dello Sport, in merito a ciò che sarebbe già stato deciso dai rossoneri in estate. Entrambi sarà impossibile “perderli”, però non è da escludere una delle due cessioni, in quella che è la scelta fatta proprio tra i due calciatori.

Per arrivare a Joao Felix ci vorrà un compenso economico di circa 40 o 50 milioni di euro e questi, potrebbero essere finanziati appunto dalla grande cessione in estate del Milan.

Calciomercato Milan, scelta fatta: l’enorme sacrificio

Non è stato proprio la migliore delle annate vissute, fino a questo momento, dagli esterni del Milan. Sia su Leao che su Theo Hernandez, non sono mancate critiche, anche da parte dei tifosi che sulla corsia mancina, hanno visto trionfare i due rossoneri tra i protagonisti assoluti in quello che fu il diciannovesimo Scudetto della storia milanista.

Sembra finito, come spiega la rosea, il ciclo per i due calciatori, con una scelta ben precisa fatta dal Milan in merito all’addio di uno tra Theo Hernandez e Leao.

Il sacrificio di mercato sarà enorme se si pensa alla cessione di Theo Hernandez, a cifre già stabilite. L’esterno del Milan non rinnoverà, a quanto pare, con il club. E per questo, costretto a vederlo, il Milan cercherà di monetizzare quanto più possibile sull’addio di Theo Hernandez.

Le cifre della cessione e la destinazione dopo il Milan

Le cifre per la cessione di Theo Hernandez, sarebbero già state fissate. Basti pensare alle dichiarazioni del patron del Como che, senza bluffare a quanto pare, aveva concluso un accordo proprio con Theo Hernandez al Como per 52 milioni di euro. Proposta economica che poi non ha visto una fase successiva della trattativa, con il “no, grazie” da parte dell’esterno francese che ha scelto di restare in rossonero, almeno per ora. Perché poi, a fine stagione, sarà cessione. Tra Leao e Theo il Milan, stando a quanto riferisce la fonte, preferirebbe la cessione di Theo. E dopo il Milan, sarà da capire quale sarà il domani dello stesso ex Real Madrid. Tra le opzioni future, appunto, anche quella del ritorno alle Merengues.

Ultime su Theo Hernandez: anche Leao “rischia” il posto

Oggi in campo sarà turn-over per il Milan, che sfida nell’anticipo di sabato sera, l’Hellas Verona a San Siro. Leao fuori, così come Pulisic, da capire quali saranno le scelte, tenendo conto ovviamente della Champions League contro il Feyenoord. Anche Leao, in ogni caso, rischia di essere ceduto alla fine di questa stagione. E se per il francese ci sono Como e Real Madrid, per il portoghese, c’è l’opzione Barcellona e Manchester City.