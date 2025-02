Theo non rinnova: doppia cessione per il grande colpo in estate

Il rinnovo di Theo Hernandez è un tema caldissimo in casa Milan, dopo quanto emerso nelle ultime settimane.

La verità dietro la cessione al Como è stata svelata dal presidente dello stesso club lombardo che, nei giorni scorsi, avrebbe rivelato di aver trovato un accordo col Milan, ma non col calciatore.

I rossoneri dunque, come spiegano da La Gazzetta dello Sport, starebbero pensando eccome alla cessione dello stesso terzino francese che, liberato a determinate cifre e allontanando in via definitiva quelle che sono le voci sul suo rinnovo, permetterebbe al club rossonero di monetizzare. Ma quella di Theo, col grande colpo poi in futuro, pare non essere l’unica cessione in vista.

Calciomercato, Theo non rinnova: la notizia svelata dalla rosea

Il quotidiano sportivo italiano ha svelato le ultime di calciomercato in casa Milan, con la situazione Theo Hernandez che si è complicata, più del previsto.

I rossoneri, così come per Maignan, si starebbero ponendo degli interrogativi in merito al suo rinnovo. Un rinnovo con i rossoneri che non solo slitta, ma rischia proprio di saltare e con l’esigenza poi di venderlo, alla fine di questa stagione. La soglia per la cessione è legata ad almeno 52 milioni, se si considera quella che è stata l’offerta svelata dal Como e con la possibilità, dei club che arrivano a bussare le porte degli uffici a Milanello, di prelevarlo dai rossoneri per tale cifra.

Una cifra, quella dei 52 milioni, che non potrà essere alzata se si pensa al rinnovo, appunto, che non arriva. La situazione contrattuale di Theo Hernandez vede la scadenza fissata, infatti, al 30 giugno 2026.

Milan, la destinazione di Theo Hernandez sulla cessione

Ci va giù pesante la rosea, quando sottolinea che la capigliatura di Theo Hernandez è l’unica cosa che rende davvero “visibile” il francese a Rotterdam. E allora ecco che si riaccendono i rumors di mercato, con la cessione a circa 50 milioni per il francese. Sulle sue tracce resta vivo l’interesse sia del PSG che del Real Madrid.

Doppio sacrificio del Milan, non solo Theo: così si chiude il grande colpo

Se il Milan dovesse vendere sia Theo Hernandez che un altro tra i più importanti in rossonero, per il valore economico – Leao e Maignan su tutti -, ecco che sarà possibile mettere le mani sul cartellino di Joao Felix, per la permanenza in rossonero dopo i sei mesi di prestito. Pare che Joao Felix abbia convinto sin da subito i rossoneri e non è da escludere, specie se con doppio sacrificio, la sua permanenza in rossonero.