Maignan-Milan, il futuro è deciso: Ibrahimovic lo ha detto chiaramente

Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan hanno fatto chiarezza dopo il match contro il Feyenoord. Il futuro del numero sedici del Milan è già deciso.

Il viaggio in Olanda del Milan di Sergio Conceicao è stato tutt’altro che indimenticabile per Leao e compagni. I rossoneri sono crollati contro il Feyenoord complicando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Tra i più criticati della serata non poteva che esserci Mike Maignan.

Il portierone francese è stato protagonista di un errore grossolano sul gol dei padroni di casa che ha poi deciso la sfida. L’ex Lille è stato sommerso dalla critiche e non sono nemmeno mancate alcune considerazioni sul suo futuro in rossonero.

Il contratto di Maignan scade nel 2026 ed è chiaro che la priorità è quella di non arrivare alla scadenza del contratto per poi rischiare di perdere il francese a zero.

Il rinnovo di Maignan non è in discussione: firmerà fino al 2029

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nelle scorse ore ci sarebbe stato un confronto tra Ibrahimovic e Maignan con il dirigente svedese che ha rassicurato il rossonero. Il rinnovo di Maignan non è in bilico e la firma sul nuovo contratto arriverà già nei prossimi giorni.

Il classe ’95 firmerà fino al 2029 con un ingaggio da 5 milioni di euro diventando così uno dei giocatori più pagati in rosa.

L’errore contro il Feyenoord non può essere ovviamente sottovalutato, ma di certo non va a mettere in dubbio quanto di buono Maignan ha fatto in questi anni. In più di un’occasione – compresa la stagione corrente – il transalpino ha salvato il Milan abbassando la saracinesca.

Gli errori quest’anno non sono stati pochi, ma adesso tutti si aspettano una reazione da parte di Maignan che dovrà tornare ad essere il super portiere che ha sempre dimostrato di essere e chissà che questa sua “redenzione” non possa già iniziare domani contro l’Hellas Verona.

Il messaggio sui social di Maignan dopo la sconfitta con il Feyenoord

Nelle ore successive al tonfo in Champions League, Maignan ha poi pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram con la scritta “Bad day in the office“. Una giornata negativa in ufficio per Maignan che si spera possa essere una delle ultime della stagione.

Domani sera contro l’Hellas Verona, tutto il Milan è chiamato ad una reazione ma Maignan in primis. Una prova di livello – magari con annesso clean sheet – permetterebbe al francese di ritrovare tranquillità. Martedì poi ci dovrà essere la vendetta contro il Feyenoord.