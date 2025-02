Mercato Milan, accordo ormai ad un passo: ma esplode la polemica

Il giocatore sembrerebbe vicinissimo a firmare con il Milan. Ma intanto grosse polemiche nel corso delle ultime ore per l’accaduto.

La sconfitta contro il Torino ha gettato letteralmente nello sconforto i tifosi del Milan. Il club rossonero vive costantemente alti e bassi, una squadra in difficoltà e a cui non gira niente bene. La statistica sugli ‘Expected Goals’ mostra un Torino che ha fatto due gol con lo 0.26 di di percentuale mentre il Milan ha fatto molto di più e non è andato oltre una rete. Di fatto quando vengono a coincidere situazioni del genere spesso è anche colpa del portiere, oltre all’intero reparto difensivo.

Bufera Milan, tante critiche per Maignan

Mike Maignan è finito sotto accusa dopo la sconfitta contro il Torino. Il portiere ha provato a salvare nel finale con un paio di parate importanti ma ormai ‘la frittata era fatta’. L’errore di cognizione sull’autogol di Thiaw è evidente e l’ennesimo pasticcio difensivo ha portato i tifosi ad attaccare il francese, autore di una serie di errori importanti in questa stagione.

Un’annata finora deludente, prove importanti alternate a tanti e gravi errori e spesso – come appunto ieri – sono risultati decisivi ai fini della gara. In molti criticano ‘Magic Mike’, e ormai è tutto tranne che magico e addirittura c’è chi rimpiange a più riprese Gigio Donnarumma, invocando l’addio del calciatore transalpino. Ma la società sembrerebbe ormai aver deciso.

Mercato Milan, c’è la svolta definitiva

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui contratti e sulla questione rinnovi in casa Milan. Il club rossonero ha diverse grane da risolvere e una riguarda il futuro di Maignan, in scadenza di contratto nel 2026. Le parti – a quanto rivela la rosea – hanno ormai trovato l’accordo e manca solo l’ufficialità per il rinnovo di contratto del capitano rossonero.

Maignan firmerebbe un nuovo importante contratto da ben 5 milioni di euro a stagione con la società che vuole blindare cosi uno dei suoi big. Sia i tifosi che la società si augurano che questo porti finalmente una svolta nella mente del giocatore e che Maignan possa cosi tornare il portiere che abbiamo ammirato il primo anno, quello dello scudetto rossonero.

Situazione simile anche per Reijnders, sempre più vicino al rinnovo di contratto mentre diversa è la situazione relativa a Theo Hernandez il cui futuro resta invece in forte bilico. Il club valuterà il da farsi e se ci sono o meno i presupposti per il rinnovo.