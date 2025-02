Mercato Milan, addio in vista? C’è l’indiscrezione dalla Francia

Altro addio possibile in casa Milan: potrebbe salutare i rossoneri in prestito.

Il mercato in uscita del Milan è più attivo che mai: nelle prossime ore potrebbero esserci altre cessioni che potrebbero liberare spazio per Joao Felix last minute.

Offerta a sorpresa dalla Ligue 1 arrivata al Milan in questo ultimo giorno di calciomercato. Dopo Noah Okafor, un altro calciatore del Diavolo potrebbe salutare il Milan nelle prossime ore.

Addio Milan: c’è un’altra cessione in vista

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, dopo l’uscita di Ismael Konè verso il Rennes, l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi ha chiesto Ismael Bennacer al Milan in prestito con diritto di riscatto.

🔵⚪️ After Ismael Kone’s exit, Olympique Marseille asked AC Milan for Ismael Bennacer on loan deal with buy option. Initial approach made between clubs with Mehdi Benatia and Pablo Longoria on it, as @AlexisBernard10 reports. pic.twitter.com/7WawWhWxx1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

I due club sarebbero in contatto, ma resta da capire la fattibilità dell’operazione per i rossoneri in un reparto già in deficit numerico di uomini, a poche ore dalla fine del mercato invernale.

Durante la sessione estiva di calciomercato del 2024 , l’OM ha provato di tutto per ingaggiare Ismaël Bennacer. Il nazionale algerino sembrava fortemente tentato dalla sfida di Marsiglia, ma il Milan non gli ha aperto la porta. Poco utilizzato in questa stagione (6 partecipazioni in Serie A), Ismaël Bennacer torna ad essere l’obiettivo dell’OM.

Se darà il suo consenso, Bennacer sarà a Marsiglia e Koné al Rennes.