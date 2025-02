Mercato Milan, è stallo sul big: la cessione in estate è possibile

Il Milan pensa al match di questa sera contro la Roma ma intanto in società si fanno le opportune valutazioni di calciomercato.

Match di Coppa Italia per il Milan questa sera, il club rossonero affronterà la Roma nei Quarti di finale e ci si gioca una competizione che sicuramente la società non vuole snobbare. Le ultime indicazioni dicono che Rafa Leao non è al meglio fisicamente e il giocatore potrebbe partire dalla panchina, una panchina di lusso visto che probabilmente saranno li anche Joao Felix e Santiago Gimenez, ultimi grandi colpi del mercato rossonero. Un mercato dove la società ha finalmente acceso l’entusiasmo da parte dei tifosi.

Mercato Milan, le ultime riguardo la situazione rinnovi

La società rossonera ha investito molto e l’obiettivo minimo è raggiungere la qualificazione in Champions League, obiettivo che assolutamente non si può mancare. Ma oltre ai nuovi acquisti c’è da chiarire la situazione rinnovi e in casa rossonera sono diversi i giocatori – specialmente quelli di primo piano – con il futuro ancora in bilico.

Si è parlato molto del futuro di giocatori con il contratto con scadenza non molto lontana e il club sta facendo valutazioni. Come riporta Tuttosport è vicinissimo il rinnovo di elementi chiave del club come Mike Maignan, Tijani Reijnders e infine Christian Pulisic, giocatori chiave di questo Milan e che quest’anno hanno fatto bene nonostante le difficoltà del club. Merita un discorso totalmente a parte invece il giocatore francese Theo Hernandez.

Futuro Theo Hernandez, occhio a quel che succede in casa Milan

Il terzino francese quest’anno ha avuto pochi alti e tanti bassi, tanto da finire più volte nel mirino dei tifosi. Se prima era un leader indiscusso dello spogliatoio ed un giocatore che i tifosi adoravano ora la situazione è ben diversa, il club fa determinate valutazioni e anche i tifosi non chiudono ad una cessione, se questa possa portare beneficio per la crescita del team.

Come riporta Repubblica la situazione attuale per il rinnovo è compromessa o comunque vive sicuramente una fase di stallo. L’entourage del giocatore chiede circa 7 milioni di euro per il rinnovo ma al momento c’è grande distanza tra le parti e non sembra una possibilità realizzabile, il rinnovo resta quindi bloccato.

Theo Hernandez ha il contratto in scadenza nel 2026 e senza rinnovo la cessione in estate diventa sempre più probabile. Il Milan ovviamente non può permettersi di perdere il francese a zero e visto la distanza non si esclude un addio con diverse big europee interessate al giocatore rossonero e delle Nazionale transalpina.