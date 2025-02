Occhio Milan, possibile derby di mercato: Marotta sfida i rossoneri

In casa Milan si guarda al mercato del presente e del futuro e ci sono serie possibilità di derby per quel che riguarda la sessione estiva.

In campionato i derby sono finiti ma Inter e Milan potrebbero ancora affrontarsi in questa stagione. In caso di vittoria questa sera il club rossonero attenderà la vincente di Inter e Lazio per una possibile semifinale di Coppa Italia, poi però occhio anche ad altre sfide e i due club potrebbero ritrovarsi anche in Champions League. Quest’anno i derby sorridono ai rossoneri, la società rossonera ha vinto due derby e domenica l’Inter ha trovato il pari solo all’ultimo minuto.

Mercato Milan, possibile sfida con i ‘cugini’

Negli ultimi anni Inter e Milan si sono sfidate più volte sul mercato, cercando di anticipare i tempi e beffare i rivali a vicenda. Anni fa il Milan chiuse in anticipo per Tonali mentre negli ultimi anni è stata l’Inter ad avere la meglio, affari a parametri zero come quello che ha portato Taremi in nerazzurro e soprattutto Marcus Thuram.

L’attaccante francese, ora stella della squadra di Simone Inzaghi, è stato vicino al Milan ma alla fine decise di accettare l’offerta nerazzurra. I due club stanno già lavorando per il futuro e le squadre hanno obiettivi in comune, in tutti i reparti. Negli ultimi giorni l’Inter avrebbe mosso i primi passi per il calciatore, bomber cercato anche dal club rossonero. Stiamo parlando dell’attaccante del Lecce Krstovic.

Milan, serie di sfide sul mercato con l’Inter

Nelle ultime ore del mercato invernale il Milan ha provato l’assalto a Krstovic, anche per bloccarlo per l’estate. L’affare non si è mai concretizzato anche perchè il Lecce – dopo la cessione di Dorgu – non ha aperto ad altre uscite negli ultimi giorni di mercato. Ora secondo Sky Krstovic sarebbe finito nel mirino dell’Inter e – insieme a nomi più altisonanti come Jonathan David e Castro – la società valuta il suo nome.

Insomma in estate potrebbero esserci una serie di mercato, il Milan osserva anche Samuele Ricci che piace all’Inter ed i due club potrebbero sfidarsi sul mercato. Una serie di obiettivi in comune e Inter e Milan sono pronte a sfidarsi sul campo e sul calciomercato con i rossoneri che stavolta vogliono avere la meglio.

Una vittoria questa sera contro la Roma porterebbe i rossoneri ad attendere l’Inter e – in attesa di Feyenoord e del sorteggio Champions League – non è ancora finita, potremmo assistere ancora ad altri derby.