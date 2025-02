Mercato Milan, il giocatore ha deciso il suo futuro: la volontà è chiara

Il calciomercato del Milan vede nel mirino già la prossima stagione, con un calciatore che ha già preso una decisione sul suo futuro

Il Milan non distoglie lo sguardo al mercato che verrà nella prossima estate, che non dovrà essere sbagliato come accaduto ad inizio stagione. L’assenza di colpi importanti ha portato complicazioni nella prima metà di stagione, con una squadra allo sbando e tifosi esausti delle prestazioni offerte. Spesso e volentieri in quel di ‘San Siro‘ si sono registrati cori a gran voce contro la società, proprio per via di scelte fatte per questo campionato. L’allarme sembra essere rientrato al momento, con la dirigenza rossonera che nell’ultima sessione invernale conclusasi da pochi giorni ha realizzato una squadra di tutto rispetto.

Milan, Abraham ha le idee chiare: la società adesso lo accontenterà

Tammy Abraham ha scelto il suo futuro senza esitare e avere ripensamenti, a dimostrazione del professionista quale è. Il calciatore in rossonero rappresenta essere una valida alternativa a gara o stagione in corso, in quanto attaccante rapace in area di rigore con voglia di fare gol e fornire assist. La doppia qualità dell’inglese infatti – venire a legare il gioco e andare in profondità – è molto importante per il tecnico Conceicao.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il calciatore ha deciso di rimanere al Milan anche nella prossima stagione. Ora il Milan cercherà di accontentarlo cercando un accordo con la Roma. Nella sfida di ieri, proprio contro i giallorossi, il centravanti si è messo in mostra con una doppietta. La volontà dei rossoneri è quella di tenere Abraham, che sta dimostrando a tutti gli effetti di meritare di vestire questi colori anche per i prossimi anni.

Intreccio Abraham-Saelemaekers: su cosa lavoreranno i due club

In estate Milan e Roma hanno lavorato su un doppio prestito – e non a titolo definitivo – per le prestazioni di Abraham che è passato in rossonero e Saelemaekers nella Capitale. Entrambi i club sono soddisfatti dei calciatori che si sono aggiudicati e, per questo motivo, presto partiranno i colloqui per trovare un accordo che soddisfi le parti.

In estate la problematica principale era l’ingaggio di Abraham, nodo che bisognerà sciogliere se si vuole giungere ad un trasferimento a titolo definitivo. Il Milan per privarsi di Saelemaekers inoltre, chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Un accordo difficile ma che le parti vogliono trovare, i numeri dei calciatori parlano chiaro: anche per loro è un bene che l’affare vada in porto.