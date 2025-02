Mercato Milan, rossoneri protagonisti a costo zero: Furlani ha un piano

I rossoneri sono indubbiamente la regina del mercato di gennaio. Ora testa al campo, ma con la società che inizia anche a programmare il prossimo campionato.

Il Milan è la regina indiscussa dell’ultimo calciomercato. Una sessione, quella invernale, che ha visto la società cambiare numerosi giocatori tra arrivi e partenze, oltre ad aver cambiato l’allenatore poco prima: Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca. L’idea era quella di dare una svegliata alla squadra.

I rossoneri infatti, nonostante qualità tecniche indiscusse nella rosa, hanno condotto fino ad ora una stagione contraddistinta da numerosi alti e bassi. Spesso la squadra oltre a non sembrare particolarmente organizzata, è apparsa anche senza troppa voglia o motivazioni. Questo ha spinto la società a portare nuovi innesti per provare a dare una svolta in questa seconda metà di campionato.

I piani della società per il futuro

Nel frattempo, si inizia a programmare anche la prossima stagione. Numerosi sono i calciatori rossoneri in giro per l’Europa che, se riscattati, potrebbero portare un ricco tesoretto da reinvestire nelle casse del diavolo. Parliamo di giocatori come Kalulu (Juventus), Colombo e Vasquez (Empoli), Morata (Galatasaray), Bennacer (Marsiglia), Adli (Fiorentina) e Pobega (Bologna).

Il totale di questi riscatti ammonterebbe ad una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro, da reinvestire subito per acquistare a titolo definitivo Kyle Walker (5 milioni) e Andrea Sottil (10 milioni), più ovviamente nuovi colpi nella sessione estiva. La società sta infatti portando avanti già alcune trattative per dei possibili obiettivi.

Samuele Ricci e Antonio Silva sul taccuino del Milan per la prossima estate

Per rinforzare il centrocampo con un innesto di grande qualità, il primo nome è sempre quello di Samuele Ricci del Torino, per cui i granata chiedono circa 40 milioni di euro. Per la difesa invece il nome nuovo è quello di un ex obiettivo Juventus, ovvero Antonio Silva del Benfica. Per il cartellino i portoghesi chiedono circa 45 milioni più bonus.

Da capire poi quale sarà il futuro di Joao Felix. Il Milan ha già un piano e proverà a trattare con il Chelsea. L’idea è quella di pagare i 40 milioni circa di cui i blues hanno bisogno per non avere una minusvalenza. La volontà del Milan sarebbe però quella di inserire una contropartita per abbassare la parte cash.

In alternativa, si può pensare anche ad un nuovo prestito per tutto l’arco della prossima stagione. In questo modo l’incasso necessario ai londinesi sarebbe di circa trenta milioni considerando un altro anno di ammortamento.

Ora però palla al campo, che sarà sempre e comunque il protagonista, sia per quanto riguarda Felix, sia tutti gli altri. Arrivare oppure no tra le prime quattro sappiamo quanta differenza può fare. Anche da un punto di vista di appeal della squadra e, di conseguenza, sul mercato.