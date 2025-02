Mercato Milan, spunta il piano della dirigenza: il colpo arriva dall’interno

In casa Milan si pensa al presente e al futuro, il club ha le idee chiare sulle strategie in vista della prossima stagione.

Mentre la squadra vive un momento molto importante della sua stagione in casa Milan si pensa al presente e al futuro. La società osserva le mosse da fare sul mercato, specialmente dopo gli importanti investimenti fatti durante la sessione invernale con il club che non vuole assolutamente mancare la qualificazione in Champions League. La società è corsa ai ripari con ben cinque acquisti e in particolare con i colpi Walker, Joao Felix e specialmente Santiago Gimenez.

Mercato Milan, la società lavora per blindare il giocatore

Il progetto di Redbird è ormai chiaro e tolto qualche eccezione la società vuole valorizzare i giovani presenti in rosa, magari quelli provenienti dal Milan Futuro. In questa stagione hanno giocato tanti giovani, in particolare abbiamo visto calciatori che si sono subito inseriti all’interno del club ed hanno avuto un ruolo importante.

Tra questi c’è Alex Jimenez, subentrato contro il Verona e subito decisivo. Parte da lui la palla per Leao che porta poi al gol di Gimenez nel primo gol, ma oltre al bel gesto tecnico c’è da sottolineare come lo spagnolo sia entrato il campo, un ragazzo giovanissimo ma che sembra avere grossi margini di miglioramento e per questo il club vuole trovare una soluzione il prima possibile.

Jimenez Milan, la dirigenza rossonera studia soluzioni

Come riportano i colleghi di Calciomercato.com il Milan vuole blindare definitivamente Jimenez ed evitare assalti del Real Madrid. Il calciatore è di proprietà rossonera ma allo stesso tempo il Real ha un diritto di recompra per il giocatore (operazione simile a quella per Nico Paz) con il club spagnolo che può riacquistare il giocatore per 9 milioni nel 2025 e 12 milioni nel 2026.

Cifre piuttosto basse ma allo stesso tempo il Milan vuole evitare che il club iberico riprenda il calciatore e per questo la società starebbe pensando di rinegoziare il contratto con il club spagnolo e provare magari a togliere definitivamente la recompra. Il Milan ha ceduto Calabria a gennaio e dovrebbe partire anche Emerson Royal a fine anno.

Poi c’è da valutare la situazione contrattuale relativa a Theo Hernandez, il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e non è incedibile e il Milan vede in Jimenez un’alternativa importante, parliamo di un terzino che fa bene sia a destra che a sinistra e per questo il club vorrebbe trattenerlo.