Mercato Milan, svolta per il bomber: il club ha deciso

Le prestazioni fornite in questa prima parte di stagione hanno fatto riflettere la società rossonera: già deciso il futuro del bomber.

Dopo la pesante eliminazione dalla Champions League, in casa Milan sono attese risposte importanti già a partire dalla gara di domani contro il Torino. La squadra di Conceicao non può permettersi altri passi falsi e punta a recuperare terreno in ottica quarto posto in attesa del recupero di giovedì contro il Bologna. Intanto, nonostante una stagione ancora da portare a termine, il club rossonero avrebbe già deciso il futuro di Tammy Abraham.

Milan, Abraham ha convinto: club al lavoro per il riscatto dalla Roma

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe essere ancora rossonero. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe soddisfatto delle prestazioni dell’attaccante inglese (già 8 gol e 5 assist in questa prima parte di stagione) e avrebbe deciso di procedere con il riscatto. Per il classe 1997, arrivato in prestito secco dalla Roma la scorsa estate, servirà trovare l’accordo nel corso delle prossime settimane con il club giallorosso.

La trattativa potrebbe comprendere il trasferimento nella Capitale a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers, anche lui arrivato a Roma con la formula del prestito secco nello scambio con Abraham. Nelle prossime settimane le trattative entreranno maggiormente nel vivo, con entrambi i calciatori che sarebbero felici di continuare le loro attuali avventure.