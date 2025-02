Milan in Champions? La sentenza spaventa, così è durissima

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per il Milan l’obiettivo rimane il quarto posto: la sentenza spaventa il club rossonero.

L’eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Una gara che sembrava essere in mano alla squadra di Conceicao e sfuggita dopo la clamorosa espulsione di Theo Hernandez.

L’obiettivo della squadra rossonera, adesso, è quello di recuperare terreno in campionato, con l’obiettivo di terminare a fine stagione tra le prime quattro. Traguardo che, secondo Vincenzo Italiano, non vede però favoriti i rossoneri.

Milan in Champions League? Per Italiano Juventus e Lazio sono favorite

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è stato intervistato dai colleghi del Corriere della Sera. Il tecnico italiano ha fatto il punto sulla corsa Champions League in cui è coinvolta anche la sua squadra, dichiarando però che le due squadre favorite per contendersi il quarto posto sarebbero Juventus e Lazio, escludendo in parte proprio il Milan:

Lazio e Juve per il quarto posto hanno qualcosina in più, dietro le altre a rincorrere e la Roma rientra: all’Olimpico sarà dura per tutti.

L’allenatore del Bologna ha voluto soffermarsi anche sui prossimi scontri diretti che attendono la sua squadra da qui al termine della stagione, consapevole dell’impossibilità di poter portare a casa sempre il bottino pieno:

Impossibile pensare di vincerli tutti. Se arriva un passo falso bisogna reagire e far punti con chi ti sta dietro. Noi abbiamo sei/sette scontri diretti. Chi ci affronta sa che ha davanti una partita tosta.

Milan, Italiano esalta Calabria: le parole sull’ex capitano rossonero

Arrivato nel corso della sessione invernale di calciomercato, Davide Calabria è pronto a ritagliarsi un ruolo importante nel Bologna di Italiano, soprattutto dopo l’infortunio che terrà fuori per circa un mese Holm. Il tecnico rossoblù ha sottolineato come l’arrivo di un calciatore importante come Calabria sia sintomo di crescita per il club:

Conosco le ambizioni del presidente Saputo: il Bologna lotterà sempre per l’Europa negli anni a venire. Se arriva l’ex capitano del Milan Calabria significa che la percezione del club è cambiata.

L’ex capitano rossonero potrebbe quindi partire dal primo minuto anche nella gara contro il Milan di giovedì prossimo, match che potrebbe essere già decisivo per capire quanto il club emiliano possa competere per la qualificazione alla prossima Champions League.