Milan: addio Hernandez, il sostituto è italiano

Il futuro del giocatore francese sembra essere sempre più lontano dai rossoneri. E Moncada potrebbe a sorpresa affondare il colpo per il sostituto

È un Milan che continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Le ultime prestazioni non hanno assolutamente consentito ai rossoneri di fare un salto di qualità importante e per questo motivo il club sta lavorando per individuare i giocatori giusti da dare a Conceicao per alzare il livello della rosa. Un compito non semplice considerando anche il fatto che ci sono dei ragionamenti importanti anche su alcune partenze come per esempio quella di Hernandez.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il francese è ad un passo dall’addio se non dovesse rinnovare e per questo motivo sono in corso i ragionamenti anche sul sostituto in ottica calciomercato estivo. Naturalmente in questo momento siamo nel campo delle ipotesi e si stanno facendo le valutazioni per capire meglio se questa possibilità si potrà concretizzare in realtà.

Calciomercato Milan: Hernandez via, scelto il sostituto

L’esperienza di Hernandez potrebbe essere ormai agli sgoccioli con il Milan. Il francese non ha ancora rinnovato con i rossoneri e senza prolungamento non si proverà ad arrivare in scadenza. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione in davvero poco tempo e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Uno dei nomi che il Milan ha vagliato in passato e magari tornerà in auge nelle prossime settimane per i rossoneri è quello di Udogie. L’esterno del Tottenham potrebbe essere il nome giusto per Conceicao in ottica calciomercato estivo e vedremo se alla fine ci potrà essere oppure no la tanto attesa fumata bianca. Naturalmente molto dipenderà dalla situazione di Hernandez. Senza la sua partenza difficilmente i rossoneri proveranno a chiudere una operazione simile considerato che su quella fascia c’è un calciatore come Jimenez e sul quale si fa grande affidamento.

Udogie, quindi, è un nome per il Milan solamente in ottica calciomercato estivo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno le scelte da parte dei rossoneri su Hernandez.

Mercato Milan: Udogie ritorna un obiettivo?

Udogie a sorpresa potrebbe ritornare un obiettivo di calciomercato del Milan. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e dei ragionamenti e tutto dipenderà da una partenza di Hernandez. Senza non assisteremo all’arrivo dell’esterno del Tottenham alla corte di Conceicao.