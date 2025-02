Milan, addio Leao: sostituto dalla Premier

Il Milan pensa al futuro e potrebbe cedere Rafael Leao nelle prossime settimane: il sostituto del portoghese può arrivare dalla Premier League

I rossoneri lavorano sul calciomercato con una nuova certezza: le cose potrebbero cambiare parecchio anche durante la sessione estiva, dopo tutti gli acquisti effettuati a gennaio. Gli arrivi di Joao Felix e Santiago Gimenez sono importanti per l’alchimia della sessione offensiva, ma anche Kyle Walker potrebbe essere decisivo per la crescita della società.

Certo, se le cose dovessero continuare ad andare così, in pochi sarebbero sicuri della riconferma anche nella prossima stagione e tra questi non c’è Rafael Leao. Il portoghese ha ancora un contratto lungo con il Milan, ma l’esterno potrebbe trasferirsi a fine anno e continuare altrove la sua carriera.

Il lungo addio di Leao: tornano i rumors su Premier e Liga

La notizia circolata oggi è che Jorge Mendes sta proponendo Leao a diversi top club in giro per l’Europa. Tra questi ci sarebbero anche Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea, anche se bisogna ancora verificare i termini di un’eventuale trattativa e le cifre in ballo.

La vera novità, quindi, è che per il Milan l’esterno ex Lille non è più incedibile e per l’offerta giusta potrebbe cambiare casacca, segnando un nuovo ciclo personale e del club meneghino.

Certo, la dirigenza lavorerà anche alla permanenza di Joao Felix, che ancora sta offrendo la sua qualità a corrente alternata con la maglia rossonera. Senza Champions League, però, il calciatore potrebbe tornare al Chelsea e al massimo cambiare nuovamente club per la prossima stagione.

Il sostituto può arrivare ancora dalla Premier

Il Milan ha già messo in piedi diverse trattative in Premier League e la storia potrebbe tornare a ripetersi con un nome parecchio importante nel principale campionato inglese nelle ultime stagioni.

Si tratta di Gabriel Martinelli, che ha fatto molto bene con l’Arsenal. In questa stagione non sempre è stato titolare e ha iniziato ad alternarsi sulla fascia sinistra, ma ha comunque totalizzato 22 presenze segnando sei gol e mettendo a segno tre assist.

Non è ancora iniziata una vera e propria trattativa, ma il calciatore piace, anche se servirebbe un investimento davvero importante per portare l’esterno a Milano. La sua valutazione, infatti, resta sui 50 milioni di euro e difficilmente l’Arsenal farà sconti sulle cifre per chiudere.