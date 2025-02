Milan, affare a centrocampo: arriva il gioiellino dalla Serie B

Il Milan guarda al futuro. Il club rossonero sta per assicurarsi uno degli astri nascenti del calcio italiano

Dopo gli arrivi di Sottil, Bondo, Gimenez e Joao Felix a gennaio, la prossima campagna acquisti del Milan sarà all’insegna della sostenibilità.

La prossima estate sarà ricca di novità per il Milan. Tutto, o molto, passerà per il piazzamento finale in campionato dei rossoneri, chiamati a cercare con tutte le forze di agganciare il quarto posto in classifica. Quarto posto che vorrebbe dire partecipare ancora alla Champions League dopo la scottante eliminazione per mano del Feyenoord. Ma al di là di quelli che saranno i risultati e i bilanci di fine stagione, il Milan lavora ad alcune trattative da concludere in estate.

Nonostante sia incerto il futuro della figura deputata a comprare e acquistare giocatori (il Milan è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo), il club ha sondato e sonda diverse trattative. Soprattutto quelle con un occhio al futuro, ovvero per giocatori giovani e di talento che potrebbero tornare utili sia sotto il profilo tecnico che per quanto concerne eventuali plusvalenze future. In tal senso, il Milan segue diversi giocatori, italiani e non, che potrebbero fare al caso del Diavolo.

Calciomercato Milan, occhi in Serie B per il centrocampo

A cambiare volto potrebbe essere in particolar modo il centrocampo in estate. È delle scorse ore la notizia dell’accordo trovato per il rinnovo di Tijiani Reijnders. L’olandese sarà perno della zona nevralgica rossonera, ma chiaramente non basterà dato che elementi come Musah e Loftus-Cheek per ora non hanno fornito ampie garanzie, chi per motivi tecnici e chi per motivi di natura fisica.

Ecco perché la coppia composta da Moncada e Ibrahimovic, con il supporto della proprietà rappresentata da Gerry Cardinale, lavora a un possibile colpo di prospettiva. Occhio, in tal senso, a Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 attualmente in forza al Cesena. Cresciuto nel settore giovanile del club romagnolo, Berti ha vissuto anche un’esperienza in prestito alla Fiorentina Primavera prima di ritagliarsi un importante spazio in prima squadra con i bianconeri.

Quest’anno, in Serie B, ha già raccolto ventiquattro gettoni di presenza tra campionato cadetto e Coppa Italia, realizzando due gol e tre assist. Ha un contratto fino al 2026 (con opzione per un’altra stagione), ma in estate il Milan potrebbe metterlo sotto contratto per poi decidere di lasciarlo a Cesena per continuare a maturare prima del definitivo approdo in rossonero.