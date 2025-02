Milan, altri 2 infortuni: salteranno il big match di Serie A

Il Milan si proietta verso il Feyenoord in Champions League, ma altri due infortuni dovranno saltare il big match di Serie A dei rossoneri

Con i nuovi acquisti e un nuovo allenatore, il Milan sta per entrare nella fase calda della stagione con due obiettivi ben chiari: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e rimontare in Serie A, possibilmente fino al quarto posto in classifica. Quest’ultimo obiettivo è un po’ più vicino dopo la vittoria contro il Verona, ma ora la testa della squadra è totalmente concentrata sul match contro il Feyenoord.

La sfida contro gli olandesi sarà decisivo per capire l’andamento della stagione, ma c’è anche il campionato da onorare al meglio e il Milan vuole farlo al massimo già nei prossimi impegni. Tra questi c’è anche un club che all’andata ha messo in seria difficoltà la squadra all’epoca di Paulo Fonseca e vuole replicare anche al ritorno.

Due infortuni in casa Lazio: salteranno anche il Milan

Proprio mentre il Milan cerca la forma migliore, la Lazio ha dovuto assimilare due tegole importanti. I biancocelesti devono fare i conti con le defezioni di due big nella squadra di Marco Baroni e una è particolarmente pesante per la forza complessiva dei capitolini.

Il primo calciatore finito ai box è Taty Castellanos. Il calciatore è il miglior marcatore stagionale della Lazio, ma per la partita del 2 marzo contro il club di Claudio Lotito non ci sarà. L’attaccante si è fermato nel primo tempo del match contro il Napoli a causa di un problema all’adduttore della coscia sinistra. Dopo gli esami strumentali, il problema è stato confermato e resterà ai box per almeno 30 giorni.

Oltre al Milan, il centravanti argentino non ci sarà neanche contro l’Inter in Coppa Italia. E non è l’unica che dovrà restare out durante questi impegni.

Non solo Castellanos: altra assenza per la Lazio

Bisogna prestare attenzione anche alle condizioni fisiche di Elseid Hysaj. Il terzino ha effettuato nuovi controlli medici nella giornata di oggi ed è finito ai box da più di 10 giorni per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

La sensazione è che, dopo aver saltato il Napoli, resterà ancora ai box per diversi giorni. Subito dopo l’infortunio si parlava di uno stop di 45-60 giorni: la realtà purtroppo potrebbe essere così dura.