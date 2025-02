Milan, altri due infortuni: annuncio di Gazzetta

Il Milan si gode un grande calciomercato che ha portato in dose diversi acquisti, ma occhio al campo: l’annuncio su due nuovi infortuni

Sono ore di grandi emozioni per il Milan e i suoi tifosi. La dirigenza rossonera, dopo diversi mesi poco soddisfacenti e dopo aver cambiato allenatore, ha deciso di dare vita a una rivoluzione che, al massimo, si sarebbe comunque concretizzata in estate. La società ha anticipato cessioni e nuovi acquisti e ha chiuso diversi affari essenziali per il presente e per il futuro.

Dopo aver lasciato partire Alvaro Morata dopo solo sei mesi e aver concluso l’acquisto di Santiago Gimenez, il Milan è riuscito anche a chiudere gli arrivi di Bondo, Sottil e Joao Felix in extremis, dando un altro volto alla squadra. Il club rossonero, però, deve pensare subito al campo, perché già nella serata di domani è in programma la sfida alla Roma in Coppa Italia.

Gli infortuni in vista di Milan-Roma: solo in 4 ai box per Conceicao

Sergio Conceicao dà grande importanza alla coppa nazionale, visto che rappresenta comunque la possibilità di alzare al cielo un altro trofeo dopo la Supercoppa italiana. Proprio per questo, il match contro la Roma non sarà per nulla preso sotto gamba, anzi i rossoneri vogliono mettere in cascina un’altra vittoria importante.

Non sarà semplice, però, contro i giallorossi che hanno bloccato la corsa di Antonio Conte verso lo scudetto e sembrano finalmente trovato qualità ed equilibrio. Certo, il Milan arriva alla partita con l’entusiasmo del calciomercato e con pochi infortuni in cantiere. Infatti, oltre a Florenzi che deve ancora recuperare dall’infortunio al crociato, restano ai box solo altri tre calciatori.

Si tratta di Emerson Royal, ko per un problema al polpaccio, Loftus-Cheek – anche lui alle prese con un problema muscolare – e il nuovo arrivato Warren Bondo.

Sospiro di sollievo per la Roma: la situazione degli infortuni

In casa Roma, invece, era scattato l’allarme per le condizioni di due calciatori molto importanti per gli equilibri di Claudio Ranieri. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy e Manu Koné.

Erano usciti non al massimo della condizione dal match contro il Napoli per fastidi alla caviglia. In realtà, gli esami effettuati nella giornata di ieri non hanno evidenziato particolari problemi, quindi dovrebbero essere a disposizione già per l’impegno contro il Milan, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.