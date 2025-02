Milan: altro bomber per Conceicao, c’è il via libera

I rossoneri non si fermeranno a Gimenez. In estate molto probabilmente prenderanno un altro attaccante e c’è un nome in pole position

Il Milan è in piena lotta per il quarto posto, ma la squadra non convince. Anche contro il Verona troppo fatica soprattutto nel reparto offensivo dove non si può andare avanti solo con Gimenez. L’idea dei rossoneri è quella magari di andare a confermare Abraham. Non è da escludere, se le possibilità economiche lo consentiranno, un secondo colpo di assoluto livello per consentire al club di alzare il livello e puntare ad ottenere risultati importanti.

Secondo le informazioni di caughtoffside, il club è pronto a cedere il proprio giocatore e il Milan starebbe ragionando sulla possibilità di poter piazzare un colpo di assoluto livello durante il calciomercato estivo. Siamo solamente nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte del tecnico.

Calciomercato Milan: colpo in attacco, chi arriva

Il Milan deve alzare il livello della rosa a disposizione di Conceicao. L’obiettivo della società è quello di far tornare la squadra a lottare per risultati importanti e naturalmente c’è la necessità di intervenire sul calciomercato in diversi ruoli. Possibile, quindi, un rinforzo di qualità nel reparto offensivo e c’è un nome che piace molto alla società da tempo.

Il profilo in questione è quello di Nunez. L’attaccante del Liverpool è in uscita dai Reds nel prossimo calciomercato e il club inglese potrebbe decidere di cederlo per arrivare a Isak del Newcastle. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e delle ipotesi. Un tentativo lo si farà per capire meglio cosa succederà. L’obiettivo dei rossoneri è sicuramente quello di dare a Conceicao una rosa importante oltre che di assoluto livello.

Il Milan lavora per rinforzare la rosa di calciomercato. Nunez rappresenta un profilo assolutamente ideale per quanto riguarda i rossoneri e Moncada è pronto ad affondare il colpo per valutare con attenzione la fattibilità dell’operazione.

Mercato Milan: Nunez resta un obiettivo

Nunez resta un obiettivo di calciomercato del Milan in ottica estiva. Da parte del Liverpool c’è la massima disponibilità ad un trasferimento considerata la volontà di andare a prendere lo svedese. Naturalmente per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e quali saranno le scelte dei diretti interessati.