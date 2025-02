Milan, anticipata l’Inter: arriva l’olandese

Il Milan anticipa l’Inter per un colpo decisamente importante: l’olandese può arrivare davvero in rossonero

L’ultima sessione di calciomercato ha portato in dote colpi davvero interessanti e storici per il Milan. I rossoneri hanno anticipato una rivoluzione che era diventata inevitabile e che è partita dall’esonero di Paulo Fonseca e dall’arrivo in panchina di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha identificato insieme alla dirigenza gli acquisti migliori per il suo gioco e i risultati si stanno vedendo subito.

Sono passati solo pochi giorni, ma sembra già un altro Milan, una squadra arcigna e determinata, che poi può sprigionare le sue qualità tecniche negli ultimi 30 metri. Non a caso, è stato sfiorata un’altra vittoria nel derby ed è stata spazzata via la Roma in Coppa Italia, con il marchio dei nuovi acquisti.

Il Milan punta un altro colpo: anticipo sull’Inter

Le operazioni in entrata, però, potrebbero non essere finite per il Milan e riguardano ancora una volta la difesa. In inverno è arrivato Kyle Walker a risollevare il reparto e ora è lui il padrone della fascia destra. Nel cuore della retroguardia, invece, non ci sono state molte operazioni dopo il rifiuto di Tomori a partire.

In estate la musica potrebbe cambiare ed è già nata la sfida all’Inter per un olandese che sta stupendo la Serie A. Stiamo parlando di Sam Beukema, centrale che è diventato inamovibile nello scacchiere di Vincenzo Italiano e infatti è il calciatore con più minuti giocati del Bologna in questa stagione.

Il Milan tenterà l’anticipo nei confronti dell’Inter, pur sapendo la volontà dei nerazzurri di portare il calciatore a Milano. Il centrale, infatti, piace da tempo a Marotta e Ausilio. Occhio, però, a una concorrenza che potrebbe essere ancora più ampia.

Il futuro di Beukema è in bilico: va via a prezzo raddoppiato

Non ci sono dubbi sul fatto che Beukema stia dando il meglio a Bologna e vivendo probabilmente la sua migliore stagione in carriera. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il suo prezzo è già raddoppiato rispetto a qualche mese fa, superando i 20 milioni di euro.

E soprattutto sono diverse le big europee che iniziano a essere interessate al ragazzo, oltre a Inter e Milan. I tempi dunque giocheranno un ruolo decisivo per la chiusura dell’affare, anche perché il centrale inizia a essere in odore di nazionale olandese.