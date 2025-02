Milan, beffa all’Inter sul mercato: prenotato il colpo da 30 milioni

Il calciomercato del Milan non si ferma, nonostante la sessione da poco conclusa e con l’intenzione di beffare l’Inter.

Prenotando un colpo da 30 milioni e beffando così i nerazzurri, per quello che sarà il Milan del futuro con Conceicao in panchina e che potrebbe vedere, oltre alla situazione Joao Felix da chiarire, un altro colpo a cifre importantissime.

Perché i rossoneri vorrebbero conoscere quelle che sono le possibilità di chiudere per Joao Felix, a cifre ridotte rispetto a quelle che potevano essere pattuite quando poi lo stesso Milan è riuscito a prendere il giocatore portoghese soltanto in prestito. Oltre a Joao Felix, tra i rossoneri c’è l’intenzione di “prenotare” dunque un altro acquisto, così da farsi trovare poi pronti e non impreparati a luglio. Si tratta di uno dei centrocampisti della Nazionale di Luciano Spalletti e che, a sorpresa, potrebbe finire in rossonero per circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan: pronta la beffa all’Inter per 30 milioni

Quando arriverà l’estate, il Milan cercherà di piazzare il colpo nell’immediato. Un affare di mercato sul quale i rossoneri hanno provato a far qualcosa già nel mercato che ha appena finito, ma che ha visto virare poi il club su Bondo.

Dal Monza è arrivato il giovane talento dell’Under 20 francese, ma le cose per un altro centrocampista non sono finite, anzi. Secondo quanto riferisce Nicolò Ceccarini a TMW, il Milan cercherà di anticipare tutte le altre, Inter compresa, su un altro affare a centrocampo.

Si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino e della Nazionale, che potrebbe finire al Milan nella prossima estate. Dopo aver raccolto l’eredità della fascia di capitano – considerando pure l’infortunio per Zapata – di Alessandro Buongiorno, finito poi al Napoli, anche per Ricci si vivrebbe un’operazione in uscita con destinazione in una delle big d’Italia.

Mercato Milan: chi libera spazio per il nuovo acquisto?

In estate sarà tempo di rivoluzione, dopo la cessione di Bennacer, per il centrocampo dei rossoneri. Perché Fofana e Reijnders risultano essere intoccabili, ma c’è l’opzione Samuele Ricci che va a liberare altri calciatori. Bondo, appena arrivato, sarà il quarto centrocampista assieme a Ricci che però, al Milan, arriverà per giocare titolare. Da capire se in coppia in mediana e con Reijnders alle spalle di Santiago Gimenez o se a tre, proprio nel reparto con i due titolari in rossonero. A salutare il Milan potrebbe essere l’ex Chelsea, Loftus-Cheek.

Ricci al Milan, Loftus-Cheek sarà liberato: la destinazione

Con Samuele Ricci al Milan, si concretizzerebbe poi la cessione di Loftus-Cheek. A quel punto, il talento inglese, se ne tornerebbe in Premier League dove, sulle tracce dell’ex Blues, ci sarebbero Aston Villa, West Ham e Newcastle.