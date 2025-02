Milan, Berardi oltre Gimenez e Morata: l’intreccio last minute

Il calciomercato del Milan ha preso una sterzata improvvisa in questi ultimi giorni, che precedono oltretutto il derby di Milano.

È arrivato il tanto atteso Here We Go di Fabrizio Romano, che è seguito a quello di venerdì sera su Alvaro Morata con destinazione Galatasaray e che porta Santiago Gimenez al Milan. Se da una parte però Walker potrà giocare la sua prima partita con la maglia dei rossoneri, non sarà lo stesso per Santiago Gimenez, alle prese con un infortunio.

Ma il calciomercato e le voci non finiscono qua, nell’intreccio su Domenico Berardi e il Milan, che ha visto un nuovo stravolgimento in questo inizio febbraio. Un tentativo, come spiegato da TMW, è stato fatto nel corso di questi giorni.

Milan: intreccio per Berardi, è successo in questi giorni

Nel corso di questi giorni si è registrato il tentativo per Mimmo Berardi che, dopo sei mesi di Serie B e vissuti in un livello che, nulla da togliere al Sassuolo e alle squadre del campionato cadetto, non gli appartiene minimamente.

E allora ecco che Berardi, prima che sia troppo tardi considerando che quest’anno compirà 31 anni senza aver mai giocato in Champions League nonostante quanto di buono fatto in Serie A negli ultimi dieci anni, torna in auge tra le voci di mercato. Non solo in Champions League, ma anche in Europa League, considerando l’intreccio che si è registrato col Milan prima del passaggio al Galatasaray di Morata.

Avendo perso Ziyech, il club turco prima di Morata, avrebbe voluto concludere una trattativa per un esterno. E questo, vede Mimmo Berardi tra le opzioni del club di Istanbul.

Calciomercato, affare Berardi: si può chiudere lo stesso

Le cose al momento si sono fermate e il Milan, avendo ceduto lo spagnolo in Turchia, vede fermato il mercato del Galatasaray che però non chiuderà nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, come succede in Italia, bensì più avanti, quasi a metà del mese. Ecco quindi che le cose per Berardi è da chiarire se si riapriranno oppure no. Al momento Berardi non sembra intenzionato, in ogni caso, a firmare per giocare in Turchia. Se partirà per una destinazione del genere, sarà soltanto con un ingaggio raddoppiato se non triplicato rispetto ai tre milioni di ingaggio che percepisce a Reggio Emilia.

Ultime su Berardi: lui vuole ancora la Serie A

Desidera ancora la Serie A ed è con un club italiano che vorrebbe giocare la Champions League o comunque in Europa. Domenico Berardi potrebbe fare ancora al caso del Milan, come alternativa davanti, assieme a Juventus e Napoli che ancora gli fanno la coorte. Sullo sfondo, per Berardi, resta viva anche l’opzione Arabia Saudita. Ma, anche in quel caso, sarà il fattore economico ad avere peso.