Milan, cambia il futuro di Camarda: 2 affari in attacco

Francesco Camarda è un talento che tutto il Milan aspetta, ma il suo futuro in rossonero potrebbe cambiare: occhio a due affari in attacco

Il Milan ha investito tanto per rinforzare l’attacco durante il calciomercato di gennaio. I rossoneri hanno acquistato un bomber importante sulla scena internazionale come Santiago Gimenez dopo aver ceduto Alvaro Morata, e si è regalata anche la qualità di Joao Felix, che ancora non è riuscito a esprimere del tutto il suo potenziale.

Le cose potrebbero cambiare ulteriormente la prossima estate e bisogna stare attenti anche a come si evolveranno le cose per Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante è un talento su cui punta tutto il Milan e su cui scommette anche Zlatan Ibrahimovic, ma che ancora non riesce a imporsi in prima squadra.

Il Milan Futuro e l’addio in prestito: la stagione di Camarda

In questa stagione, il percorso di Camarda ha avuto un’ulteriore evoluzione. Il giovane bomber sta facendo la spola tra la prima squadra e il Milan Futuro, ma i risultati non sono stati sempre quelli attesi. Sta mettendo nelle gambe esperienza, ma soprattutto con brevi spezzoni di partita e senza trovare grande continuità. Neanche con il Milan Futuro.

Quest’oggi il talento è tornato al gol contro il Pescara proprio in Serie C, ma sono succedeva addirittura da 175 giorni, addirittura dal 1 settembre quando era andato in rete contro il Carpi. Intanto, la classifica piange visto che la squadra di Bonera occupa il 18esimo posto in classifica con soli 22 punti totalizzati in 28 partite.

In molti si chiedono se la permanenza al Milan sia stata la scelta giusta per Camarda, visto che l’attaccante è stato a un passo dal trasferimento in prestito al Monza già durante il calciomercato di gennaio. In prima squadra ora la concorrenza è tanta e potrebbe portare ad altre scelte.

Da Gimenez a Abraham: le gerarchie per l’attacco del Milan

Conceicao sta ormai puntando stabilmente sul 4-2-3-1 e con Gimenez al centro dell’attacco. Il suo sostituto naturale resta Tammy Abraham e il Milan a fine stagione tornerà a parlare con la Roma per decidere il futuro dell’inglese, con la volontà di tenerlo in rosa.

A quel punto, lo spazio per Camarda sarebbe sempre di meno e ciò potrebbe portare a un prestito, magari in Serie B, per trovare continuità fisica e tecnica. Zlatan Ibrahimovic, quindi, potrebbe cambiare idea rispetto a qualche settimana fa.