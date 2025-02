Milan, Cassano esagera su Joao Felix: i tifosi rossoneri restano spiazzati

Il colpo Joao Felix ha senza dubbio accesso ancor di più i tifosi del Milan. A parlare del suo acquisto, come al solito in maniera non banale, è stato anche Antonio Cassano.

Il Milan era chiamato ad essere la regina in Italia del calciomercato invernale e di certo non si può dire che non sia stato così. Dopo aver chiuso per gli acquisti di Kyle Walker e Santiago Gimenez, il Diavolo ha alzato ancor di più l’asticella nell’ultimo giorno di mercato. Nel giro di poche ore si sono, infatti, aggiunti alla lista anche Joao Felix, Warren Bondo e Riccardo Sottil.

L’arrivo del fantasista portoghese – che potrebbe non essere l’unico colpo lusitano del Milan nei prossimi mesi – è stato senza dubbio uno dei più grandi colpi di scena di gennaio. Si parla, infatti, di un talento generazionale che se messo nelle giuste condizioni potrebbe davvero spaccare in due il campionato italiano.

Anche Antonio Cassano ha voluto dire la sua su questo colpo.

Cassano estasiato da Joao Felix: “È un potenziale top 3 al mondo”

Intervenuto in diretta nella trasmissione “Viva el Futbol” in onda su Twitch, l’ex fantasista barese ha commentato l’arrivo in Italia di Joao Felix. L’ex Milan e Inter, che nel corso degli anni ha sempre fatto discutere con le sue dichiarazioni, ha voluto “esagerare” sul nuovo acquisto rossonero:

Joao Felix è l’acquisto che mi esalta di più, sono sicuro che ci farà godere. È vero che non è continuo, ma quando lo vedo fare quelle giocate io godo. Per me è un potenziale top 3 al mondo largo a sinistra dopo Vinicius e Rodrygo. Se trova la giusta alchimia con Conceicao, è davvero tanta roba.

Questo il pensiero di Cassano che in maniera abbastanza inusuale pensando ai precedenti, si è detto super favorevole all’arrivo al Milan di Joao Felix. A detta sua il portoghese, se inserito nel giusto contesto, potrebbe addirittura salire sul podio delle migliori ali sinistre al mondo.

Joao Felix al Milan: come si posizionerà nello scacchiere di Conceicao?

Seppur Cassano abbia parlato di ali sinistre, è facile ipotizzare che il ruolo che Joao Felix andrà a ricoprire sarà quello di trequartista centrale alle spalle dell’altro nuovo arrivato Gimenez. Sulle fasce dovrebbero, invece, agire Leao e Pulisic con Reijnders che potrebbe essere spostato in mediana al fianco di Fofana.

Solo il campo ci saprà dire quali saranno le scelte di Conceicao, ma la certezza è che questo mese di gennaio abbia decisamente rafforzato – perlomeno sulla carta – un organico che adesso può puntare in alto.